Спасенная на остановке женщина: «Полина напомнила нам с мужем дочку, которую мы потеряли 10 лет назад»

Семья, о которой мы уже рассказывали, встретилась с журналистом «Комсомольской правды». И рассказали, почему помощь Полины Черновой, с которой они до этого момента вовсе не были знакомы, оказалась вдвойне важной. В какой-то мере – судьбоносной...

Напомним предысторию. В начале апреля с женой Юрия Семенова, Риммой Александровной, случилась беда. Возвращались домой из клиники. И прямо на пути женщину настиг сердечный приступ.

- Пошли к остановке, дорогу переходим, и тут затылку стало холодно-холодно, - вспоминает 77-летняя Римма Александровна. - По спине мороз пошел. Муж кое-как перевел через дорогу, усадил на скамейку, а больше ничего не помню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704544" frameborder="0"></iframe> Спасибо Полине!.Мария ЛЕНЦ

Бледная, глаза закатываются, оседает, что делать? Надо бежать за помощью, а рядом никого. Никак не отлучиться, говорит Юрий Григорьевич. (С женой они вместе всю жизнь, в 60-е приехали в Красноярск строить алюминиевый завод. Здесь познакомились и с тех пор не расставались).

Юрий Григорьевич и Римма Александровна вместе 60 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось, еще секунда, и будет поздно. Но тут из тормознувшего автобуса вышла светловолосая девушка.

- Причем на остановке я очутилась случайно, - позже признается 31-летняя Полина Чернова. – В тот день почему-то оставила машину во дворе. Поехала на работу на автобусе. И вот еще странность: один пропустила, села во второй. Хотя на первом было и ближе, и быстрее. Только вышла бы совсем на другой остановке. Но получилось, как получилось.

Увидев, что с бабушкой что-то не так, сразу же начала звонить в «скорую». Вызвала не с первого раза. Потом все-таки набрала правильно - 103. Потом подбежал муж Риммы Александровны: «скорую» бы! А она уже позвонила.

Рядом ни одного магазина, но девушка раздобыла где-то стакан воды. И пока ждали врачей, не отходила от бабушки ни на шаг...

А Юрий Григорьевич и Римма Александровна думали еще об одном. Что Полина оказалась рядом не случайно. Что и по возрасту, и внешне, и по характеру Полина так напоминает им.... родную дочку, - которую они потеряли девять лет назад.

- Мы до лет 70 вообще не знали, что такое больницы, - при встрече с нашим журналистом поделился Юрий Семенов. - Если бы не несчастье. В 2010-м году погибла наша Танюша. Единственная дочка. Спортсменка, улетела на отдых в Эмираты. Внезапно сильнейший приступ аллергии, кома. И все – 32 года, а человека нет. Друг привез тело домой. А сам не выдержал, ушел вслед за ней. Тогда все у нас и началось, на нервной почве. И вот, эта ситуация на остановке. Вроде, совершенно незнакомый человек. Гладила волосы тихонько, успокаивала, как родную. Знаете, я сам в церковь не хожу, но… Как будто дочка прислала с неба Полиночку. Я от шока растерялся, забыл даже, как в «скорую» звонить, давай автобусы останавливать. А у них в аптечке нет ничего. Если бы не Полина… «Скорая» появилась через полчаса. Нам повезло, что приехала именно эта бригада. Такой доктор, молодой парень, попался, кудесник. Минут 40 приводил жену в чувства. Одну капельницу поставил, вторую, все приговаривал: бабуля, бабуля. С полуулыбкой, но было видно, в каком он напряжении. Благо, все обошлось. Благодаря Полиночке и доктору. Я куда-то нацарапал ее телефон. Но перепутал цифры.

Когда стало понятно: жена идет на поправку, решил искать ее спасительницу через СМИ. Хотя помнил только имя. И вскоре ему позвонили: нашлась!

Когда жене стало плохо на остановке, кроме мужа, рядом никого не оказалось.Фото: Мария ЛЕНЦ

- На встречу Юрий Григорьевич принес такие нежные розы, - рассказывает Полина. – Я была очень тронута. Мы договорились, что будем поддерживать связь. У меня самой родные бабушки и дедушки уже умерли.

- Считай, второй раз родилась, - улыбается Римма Александровна. – Спасибо, Полинушка. Теперь ты для нас – приемная внучка. Как будто вдохнула жизнь, в прямом и переносном смысле слова. Кстати, чувствую себя гораздо лучше, собираемся на дачу, рассаду высаживать. С Полиной, если, конечно, у нее будет возможность, хотели бы почаще созваниваться, приглашать ее в гости. Теперь мы не одни, спасибо!

Кризис уже миновал, можно ехать на дачу - сажать рассаду.Фото: Мария ЛЕНЦ

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- Самое странное, я оказалась на той остановке совершенно случайно, - говорит 31-летняя Полина Чернова. – Меня просто не должно было там быть!

Утро 5 апреля, на остановке «Улица Маерчака» в Красноярске почти никого. Полина Чернова торопилась на работу, она менеджер в одной из компаний. Говорит, обычно добирается на своей машине. А тут отчего-то решила поехать на автобусе. Причем один пропустила (тоже без причины), села во второй. Хотя, если бы выбрала первый, вышла бы на другой остановке и сократила дорогу. Но в тот день ее будто что-то вело (Подробности).