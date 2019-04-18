«Как с неба спустилась»: красноярка спасла женщину от сердечного приступа на остановке

- Самое странное, я оказалась на той остановке совершенно случайно, - говорит 31-летняя Полина Чернова. – Меня просто не должно было там быть!

Утро 5 апреля, на остановке «Улица Маерчака» в Красноярске почти никого. Полина торопилась на работу, она менеджер в одной из компаний. Говорит, обычно добирается на своей машине. А тут отчего-то решила поехать на автобусе. Причем один пропустила (тоже без причины), села во второй. Хотя, если бы выбрала первый, вышла бы на другой остановке и сократила дорогу. Но в тот день ее будто что-то вело.

- Так уж случилось – пошла по этому маршруту, вышла на Маерчака, - продолжает молодая женщина. – Смотрю: на остановке бабушка. Вся белая, полулежит, откинулась на спину. Я подбежала. Она держится за сердце, дышать не может. Едва выдавила: «Плохо мне, голова тяжелая».

Вокруг пожилой женщины беспомощно метался муж. Кидался к прохожим, водителям остановившихся автобусов: нет ли у кого таблетки? Позже выяснится: у Риммы Александровны – больное сердце. Проходила обследование в глазной клинике неподалеку. Вместе с мужем Юрием Григорьевичем уже возвращалась домой. И тут – сердечный приступ.

Мужчина переволновался, помочь некому. Все могло бы закончиться печально, если бы не Полина.

- Да что я такого сделала? – пожимает она плечами. – Тут же начала набирать «скорую». Медлить было нельзя. Кстати, вызвала не с первого раза. Теперь понимаю: пожилые люди в такой ситуации могут просто не сообразить, как быстро позвонить в «скорую» с сотового телефона. Потом все-таки набрала правильно - 103. Дедушка подбежал: «скорую» бы! А я уже позвонила. Пока он был рядом с бабушкой, сбегала за водой в соседний магазин. И минут 25-30 оставалась с ними, пока не подъехала «скорая». За все это время подошел только один парнишка, узнавал, что стряслось, чем помочь?

Пока ждали врачей, Юрий Григорьевич записал телефон Полины. Но от волнения перепутал цифры. Когда все обошлось, стал набирать – бесполезно. Тогда и решил – искать спасительницу жены через СМИ. Только и помнил, что ее имя, Полина.

- Был как в тумане, - объяснял мужчина. – Так переволновался, что даже лица не рассмотрел. Одно знаю наверняка: Полину прислал ангел-хранитель. Как с неба спустилась, а после пропала. Полинушка, откликнитесь!

При встрече оба не могли сдержать слезы. Фото: Александр ЧЕРНЫХ, Городские новости.

И спустя неделю с лишним девушка нашлась. Номер телефона, она же звонила с него в «скорую», помогли «пробить» специалисты минздрава.

- На встречу Юрий Григорьевич принес такие нежные розы, - рассказывает Полина. – А я… я же ничего особенного не сделала. У меня родные – врачи, вот они спасают людей, а тут… И все равно я была очень тронута. Мы договорились, что будем поддерживать связь. У меня самой родные бабушки и дедушки уже умерли.

- Я считаю, теперь ты для нас – приемная внучка, - заявил в ответ Юрий Григорьевич. Сквозь слезы.

За помощь в подготовке публикации, а также предоставление фото и видеоматериалов благодарим «Городские новости».