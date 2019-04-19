2019-04-19T10:24:17+03:00
Общество

Валерий Шелепов стал обладателем главной театральной награды страны – «Золотой Маски»

«Золотая Маска» Музыкального театра уже прилетела в Красноярск
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Коллектив театра устроил сюрприз своему дирижёруКоллектив театра устроил сюрприз своему дирижёру
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Музыкальный руководитель и главной дирижёр Красноярского музыкального театра Валерий Шелепов стал обладателем главной театральной награды страны – «Золотой Маски» – за работу над мюзиклом «Винил». Награждение лауреатов прошло накануне на исторической сцене Большого театра в Москве. Валерий Шелепов стал первым дирижёром в Красноярском крае, который был удостоен такой высокой награды.

«Золотую маску» дирижеру вручили 16 апреля в Большом театре, где прошла торжественная церемония награждения лауреатов самой главной театральной награды страны. Это знаковое событие как для Красноярского музыкального театра, так и для всего Красноярского края. Ведь Валерий Шелепов стал первым дирижёром в крае, который был удостоен такой высокой награды.

Режиссер спектакля и главный режиссер Красноярского музыкального театра Николай Покотыло, композитор Евгений Загот, художник Юрий Наместников, солистка театра Мария Селиверстова получили дипломы номинантов юбилейной 25-й премии «Золотая Маска».

Мировая премьера мюзикла «Винил» состоялась в Красноярском музыкальном театре 26 июня 2018 г., а осенью того же года спектакль был выдвинут на премию «Золотая Маска» сразу в шести номинациях: спектакль, работа дирижёра, работа режиссёра, женская роль, работа композитора, работа художника.

18 апреля в аэропорту Красноярска состоялась торжественная встреча лауреата «Золотой Маски» музыкального руководителя и главного дирижёра Красноярского музыкального театра Валерия Шелепова. Коллектив театра устроил сюрприз своему дирижёру. На выходе из зоны прилета его ждали туш в исполнении артистов оркестра, цветы, тёплые объятия, поздравления и громкие крики "Ура".

«Не ждал, не планировал и даже не думал о победе. Именно поэтому, когда назвали мою фамилию, для меня это стало большой неожиданностью, – поделился своими первыми впечатлениями Валерий Николаевич. – Я словно оказался в другом измерении. Сразу даже и не поверил. А потом всё пошло по инерции. На церемонии была вся наша постановочная команда, которая работала над мюзиклом «Винил». Мы болели друг за друга, переживали, поддерживали. Когда объявили номинацию и мою победу, они кричали, как сумасшедшие».

Ближайшие показы спектакля состоятся 11 и 12 мая, а также 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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