2019-04-07T05:48:58+03:00
Общество

В Красноярске отмечают Благовещение

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит Божественную литургию в Благовещенском монастырском соборе
Ольга КОСТИНА
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Владыка Пантелеимон обратился к верующим со словами проповеди Фото: Красноярская епархияВладыка Пантелеимон обратился к верующим со словами проповеди Фото: Красноярская епархия
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Сегодня, 7 апреля, во всех православных храмах России пройдут торжественные службы, посвященные празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 крупнейших церковных праздников. Как гласит Евангелие, в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии о грядущем рождении Спасителя. В руках архангел держал белую лилию – символ непорочности и чистоты.

В России в этот праздник существует традиция отпускать на волю птиц, а в православных церквях совершается обряд хлебопреломления. А после «благодатные» хлеб и вино раздаются прихожанам.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярской епархии, накануне, 6 апреля, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил всенощное бдение в Благовещенском монастырском соборе города Красноярска.

Во всех храмах пройдут торжественные службы Фото: Красноярская епархия

Во всех храмах пройдут торжественные службы Фото: Красноярская епархия

По окончании владыка Пантелеимон совершил помазание елеем верующих и обратился со словом проповеди. А 7 апреля правящий архиерей возглавит Литургию престольного праздника в красноярском Благовещенском соборе (ул. 9 января, 30). Начало в 9.00 часов.

Напомним, что сегодня в центре Красноярска пройдет крестный ход. По этой причине движение транспорта будет ограничено. Горожан просят с пониманием отнестись к этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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