2019-04-05T15:32:28+03:00
Общество

В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта

Это связано с крестным ходом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспортаВ воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспортаФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода в районе Благовещенского женского монастыря, который расположен на перекрестке улиц Ленина и 9 января. Добавим, что 7 апреля православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Благовещение.

В администрации города предупреждают автомобилистов: в связи с необходимостью обеспечения безопасности участников шествия во время проведения этого мероприятия будет временно ограничено движение транспорта:

- с 9:30 до 11:30 будет полностью прекращено автомобильное движение по улице 9 Января на участке от Ленина до Мира;

- на Ленина на участке от Каратанова до 9 Января в этот же период времени будет перекрыта крайняя левая полоса;

- также на этих участках будет запрещена парковка и стоянка транспортных средств с 18:00 субботы 6 апреля до 12:30 воскресенья 7 апреля, пока не завершится мероприятие.

Поэтому автомобилистов попросили учитывать информации при выборе своего маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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