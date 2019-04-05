В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска ограничат движение транспорта
В воскресенье 7 апреля в центре Красноярска временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода в районе Благовещенского женского монастыря, который расположен на перекрестке улиц Ленина и 9 января. Добавим, что 7 апреля православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Благовещение.
В администрации города предупреждают автомобилистов: в связи с необходимостью обеспечения безопасности участников шествия во время проведения этого мероприятия будет временно ограничено движение транспорта:
- с 9:30 до 11:30 будет полностью прекращено автомобильное движение по улице 9 Января на участке от Ленина до Мира;
- на Ленина на участке от Каратанова до 9 Января в этот же период времени будет перекрыта крайняя левая полоса;
- также на этих участках будет запрещена парковка и стоянка транспортных средств с 18:00 субботы 6 апреля до 12:30 воскресенья 7 апреля, пока не завершится мероприятие.
Поэтому автомобилистов попросили учитывать информации при выборе своего маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU