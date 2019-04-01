Прогноз погоды на апрель 2019 в Красноярске: настраиваемся на тепло

Весна пришла, весне - дорогу! Апрель, по словам синоптиков, в Красноярске и крае в целом будет теплым. Несмотря на капризы погоды (а все мы знаем, что весна – большая привереда), в этом месяце среднесуточные температурные значения стабильно перейдут в плюсовую зону. Впрочем, с учетом теплого марта – это уже произошло. В пресс-центре «КП» синоптики рассказали о том, какая погода ждет красноярцев в апреле 2019. К слову, март в этом году совсем чуть-чуть, одну десятую градуса, не дотянул до погодного рекорда.

Теплый апрель

– Прогноз на март, который мы давали в прошлом месяце, полностью оправдался. Однако рекорд не побит. Самым теплым был март 1990 года, - рассказал главный метеоролог Красноярского края Владимир Еремин, - самым холодным - март в 1999 году, было -14,3 градуса. Что касается апреля, то тенденция к потеплению сохранится. Начало месяца будет теплым, затем небольшой спад, а дальнейшем, в районе 18 – 20 апреля, - волна тепла.

Конец апреля несколько ниже нормы, примерно с 26 по 30 апреля ожидаем похолодания. Среднемесячная температура в апреле на 1,4 градуса выше нормы. Возможно, правда, колебания температуры будут более значительными, чем мы полагаем.

Самым теплым днем первой декады - 2 апреля, от +10 до +15 градусов. В ночное время – до -4 градусов. За ним последует небольшое снижение дневных температур, при этом ночные - наоборот будут стремиться к плюсу. Суббота и воскресенье, 6 и 7 апреля, будут теплыми, так что смело планируйте приятную прогулку – до 12 градусов тепла. Осадки, впрочем, тоже ожидаются: теплые и холодные фронты интенсивно сменяют друг друга в первой декаде, а значит, дождь можно ожидать через день. Среднесуточная температура в первой декаде – до плюс 3-4 градусов.

- В начале второй декады месяца ожидается похолодание, которое к концу сменится потеплением, среднесуточные значения поднимутся до 7 градусов тепла, - продолжает Владимир Еремин. – Третья декада будет прохладной, в среднесуточные температуры до 5 градусов. Тем не менее, месяц будет теплым. Осадки ожидаем близкие к норме.

Опасайтесь клещей и сусликов!

Не секрет, что капризы весны в первую очередь чреваты ЧС. В этом году спасатели готовятся к ним загодя: март-то уже был теплым.

- Раннее наступление пожарной опасности и очень сильные магнитные бури – до 8 баллов, - предупредил о сюрпризах погоды Валерий Терешков, заместитель начальника краевого МЧС. – Особенно сильные магнитные возмущения ожидаем 12, 13 и 18 апреля. Это грозит головными болями метеочувствительным людям, водители могут показывать неоправданную агрессивность на дорогах. Поэтому предупреждаем: будьте внимательны. Резкое уменьшение снегозапасов грозит ранними пожарами: 141 пал травы уже зафиксирован в крае, 42 – в Красноярске. У соседей, в Хакасии, обстановка еще сложнее – более 400 (!) возгораний мусора и травы. Практически каждый день машины выезжают от 6 до 10 раз на тушение. Недавно одна из жительниц республики решила сжечь мусор на своем участке – сгорело 10 дач. Напомню и красноярцам: запрещено сжигать мусор, за это полагается штраф - 4,5 тысяч рублей для физлиц и до 400 тысяч рублей – для юрлиц. Менять резину на летнюю пока не рекомендуем, повремените. За городом, на перевалах, гололедные явления.

Ледоход в этом году тоже ранний: в регионе повсеместно идет пиление и чернение льда. На Севере еще работают 105 ледовых переправ, однако от Чулыма до Енисейска все переправы уже закрыты. В данный момент повсеместно идет пиление и чернение льда. Еще одна опасность апреля – клещи. Они уже проснулись и подстерегают! В Красноярске зафиксировано 4 случая боррелиоза – пострадали туристы на Столбах.

- Осматривайте себя после посещений леса, ходите по тропинкам – сейчас клещи наиболее активны. Поставьте прививки! – рекомендует Валерий Терешков. – Кроме того, на Татышеве проснулись суслики, лисы, в Красноярске много бездомных собак. Они переносчики бешенства. Не надо самим играть с ними и позволять это делать детям – в крае два района (Минусинский и Березовский) под карантином.