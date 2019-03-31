2019-03-31T16:44:21+03:00
Общество

Болельщики из Казани, поедающие на пару шаурму во время матча «Енисей» - «Рубин», проснулись знаменитыми

Герои видео, ставшего в один миг вирусным, сами шокированы внезапно обрушившейся на них популярностью
Ольга КОСТИНА
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Зрители матча уверены - это любовь! Фото: стоп-кадр с видеоЗрители матча уверены - это любовь! Фото: стоп-кадр с видео
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«Интересно, они знакомы или нет!?», - задаются сейчас вопросом пользователи сети про самую романтичную пару матча «Енисей» - «Рубин». В Красноярске накануне, 30 марта, стартовал 21 тур российской премьер-лиги по футболу. Но главными героями встречи стали не футболисты…

Она – футбольная болельщица из Казани. Он – футбольный болельщик из Казани. Оба они – фанаты футбольного клуба «Рубин». И вместе приехали поболеть за любимую команду в Красноярск на матч с «Енисеем». Но вдруг прославились самым неожиданным образом. Перед игрой они запаслись вкусняшками и приготовились отчаянно «болеть».

Во время трансляции матча во время первого тайма возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска пропала и телеканал «Матч Премьер» около двадцати минут показывал записанные до начала игры кадры с болельщиками на трибунах стадиона «Центральный». Тогда-то и вывели на мониторы сладкую парочку из Казани на пару уплетающую шаурму. А поскольку видео пришлось повторить несколько раз по кругу, зрители сумели оценить всю романтику сюжета.

Шашлык на футболе. Видео: ФК Енисей.

Вот высокий парень в синей шапке протягивает очаровательной рыжеволосой подруге шаурму. Она нежно держит его за руки и откусывает кусочек шашлыка. Потом еще. И еще. А потом передает шаурму другу, тот тоже кусает… Все внимание зрителей приковано к этой сцене. Кто там бегает по полю за мячом? Все забыто при проявлении столь трепетных чувств.

Комментатор в это время пытается выровнять ситуация и вслепую комментирует происходящее на поле. Но в какой-то момент он и сам невольно переключается на повторяющуюся картинку. В итоге аппетитно поедающая шаурму парочка засветилась на экранах шесть (!) раз. И невольно стала главным героем матча российской премьер-лиги по футболу. С этим согласны и зрители.

«Трансляцию смотрел и сразу понял, что этот кадр станет хитом сегодняшнего матча», - смеется красноярец Иван.

После этого трансляция была прервана и в эфир вывели студию с ведущим.

«Когда проснулась известной» Фото: соцсети

«Когда проснулась известной» Фото: соцсети

«Лучшее видео с моим участием», - прокомментировала видео ролик сама болельщица из Казани Айгуль.

Рубин Казань on Twitter. Love is... https://t.co/xntGSDS9cl

Позже девушка выложила фотографию в социальную сеть, где она едет в поезде. В руках у нее снова еда – две упаковки лапши быстрого приготовления и шутливая подпись под снимком, намекающая на вчерашние события: «Когда проснулась известной».

Завершился матч ничьей. По итогам 90 минут встречи зафиксирован счет 1:1. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, «Енисей» после этой игры набрал 12 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России (находится на 16 месте). «Рубин» является обладателем 29 баллов и находится на восьмой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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