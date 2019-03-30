Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-30T14:26:16+03:00

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Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл в ничью с казанским «Рубином». Игра прошла на Центральном стадионе Красноярска.

Енисей - Рубин. 1:1. Али Гаджибеков, Российская Премьер-Лига, 21 тур 30.03.2019..

Хорошую игру в домашнем матче показали красноярские футболисты. Было очень много борьбы, но в первом тайме опасных моментов практически не было. А на 43 минуте нашего футболиста Фегора Огуде удалили с поля, он получил 2 желтых карточки.

На 59-й минуте счет открыл игрок «Рубина» Хорен Байрамян. Но долго казанским болельщикам радоваться не пришлось, потому что уже через несколько минут наш защитник Али Гаджибеков отправил мяч в ворота соперника. Итог матча – 1:1.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после игры расскал:

- Предполагали, что нам сегодня предстоит тяжелый матч. Удалили игрока «Енисея», это в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Надо отдать должное нашему сопернику, который не сдавался до конца и своим шансом воспользовался.

Статистика матча. Фото: Пресс-служба ФК "Енисей"

Во время игры болельщики пожаловались на проблемы с трансляцией матча, в официальной группе Вконтакте ФК «Енисей» пообещали, что игру позже покажут в повторе.

ФК «Енисей» на данный момент находится на 16-м месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Следующая игра нашего клуба пройдет 7 апреля в 18.00 по красноярскому времени на стадионе Екатеринбург-Арена.

ИСТОЧНИК KP.RU