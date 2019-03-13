Красноярцев просят не выходить на тонкий лед

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-13T14:52:28+03:00

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Несмотря на то, что Енисей в пределах Красноярска не замерзает, есть участки со слабым течением, где все же образуется лед. Например, вдоль левого берега возле Регистрационной палаты. Здесь, кстати, часто собираются рыбаки – поймать сбежавшую из рыбхозяйства форель. И не только в пределах города, много любителей весенней рыбалки собирается на Красноярском море.

Поскольку весна в этом годы выдалась ранняя, то таяние льда началось раньше. Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярска предупреждает об опасности выхода на весенний лед. Он тонкий, рыхлый, с трещинами и промоинами и с каждым днем становится все более хрупким.

Поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и воздержаться от рисковых прогулок. И уж тем более нельзя выезжать на лед на автомобилях. В соседнем регионе, Хакасии, спасатели уже начали счет машинам, которые ушли под лет из-за беспечности владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU