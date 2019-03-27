Конкурс «Волшебная сирень»

«Сиреневая весна» - это проект компании РУСАЛ при поддержке «Комсомольской правды» в Красноярске, и проходит он уже в третий раз. Всю весну горожан ждут различные «сиреневые истории» - встречи и акции. Традиционно проект начинается с конкурса детских рисунков и поделок, а финиширует «Сиреневым днем» - в начале июня в самых разных уголках города будет высажено более 200 кустов сирени.

Открываем творческую лабораторию!

Весна всегда громко извещает о своем прибытии громкой трелью птиц, журчанием ручьев и чудесными запахами. Один из самых узнаваемых ароматов – это пьянящее благоухание сирени. Когда цветет сирень, кажется, что воздух просто переполнен романтическим настроением – волшебством! Не случайно сирень назвали в честь богини Сиринги, которая отвечала за идиллию и радость. А помните примету из детства: нашел цветок с пятью лепестками - загадай желание и съешь. И оно сбудется!

Именно поэтому наш детский конкурс рисунков и поделок посвящен этому чудесному символу весны. Он так и называется - «Волшебная сирень».

Как принять участие?

К участию в конкурсе приглашаются детские сады Красноярска (как государственные, так и частные) и их воспитанники. Пусть ребята нарисуют рисунки или сделают поделки на тему «Сиреневый день». Уважаемые воспитатели, вам нужно сфотографировать работы маленьких художников и мастеров и загрузить на страницу конкурса. Обязательно укажите номер детского сада, имя, фамилию и возраст участника - ребенка (автора конкурсной работы), а также контактный телефон.

Большая просьба: в строке ФИО укажите номер детского сада, а также имя и фамилию ребенка – автора работы (не свою!!!). Как это будет выглядеть? Детский сад №7, Дина Серегина. Коллективные заявки не принимаются!

Если не сможете разобраться, как правильно выставить работы, посмотрите эту видеоинструкцию.

Каждый участник - детский сад может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

Победителями станут 5 участников – 5 детских садов, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ (напоминаем, не более 30 от каждого детского сада).

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 6 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей. Торжественное вручение пройдет с 4 по 6 июня.

Добавим, что по решению организаторов конкурса «Волшебная сирень» два детских сада из числа победителей будут включены в торжественный маршрут «Сиреневого дня». А запланирован он на 6 июня 2019 года.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 29 марта по 21 апреля - прием работ;

С 22 по 28 апреля – голосование на сайте kp.ru ;

30 апреля – подведение итогов;

С 4 по 6 июня – вручение приза победителям (высадка сирени).

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru не позднее 5 мая.

По всем вопросам звоните куратору конкурса по телефону – 8-953-597-34-66 (Ирина КИРШЕВА).

Официальное положение конкурса «Волшебная сирень»