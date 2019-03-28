«Гарри Поттер» из Дудинки заставил мыло летать и запатентовал свое изобретение

Раз-два-три, мыло воспари! 15-летний сибирский школьник Глеб Воронов силой мысли поднял в воздух кусок туалетного мыла. Другими словами, изобрел «летающую» мыльницу. И уже успел запатентовать. Девятиклассника СМИ тут же окрестили Гарри Поттером. Кстати, он из Дудинки, городка в Красноярском крае, откуда до Северного полюса в два раза ближе, чем до Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/699825" frameborder="0"></iframe> Новое изобретение таймырского школьника: летающее мыло.

Купили набор фокусника, и понеслось

- Что вам сказать? С самого детства Глеб ставил всевозможные эксперименты, - поделилась его мама, Ирина. – Смешивал соль и сахар, уксус с содой. Наблюдал, делал выводы. Потом мы ему купили набор фокусника, LEGO и понеслось!

Это тебе не зельеваренье, а кое-что покруче. Часами корпел над моделями. Но в ботаниках никогда не ходил. Одним из первых, кстати, лет в 9, сдал нормы ГТО. Значок получил в Москве, от самого Виталия Мутко. Сноуборд, плавание, скейтбординг, ролики, акробатика… Легче назвать то, чем он не занимался. При этом учится на 4 и 5 (тройки проскакивают редко). Может, и впрямь волшебник?

Школьник из Дудинки получил патент на «летающее» мыло. Фото: I MAKE | Конкурс изобретателей

А тут как раз подвернулся случай это доказать - конкурс юных изобретателей. Глеб, а ему было тогда 13, сразу решил: я участвую. Но с чем? Думай, ищи проблему и решение, посоветовал отец.

Обошел всю квартиру, и сработало. Взгляд упал на размокший кусок мыла, приставший к мыльнице. Мешает? Раздражает? Неудобно. Надо что-то придумать!

- Решение пришло почти сразу: магниты. С их помощью можно «поднять» мыло над поверхностью. Минут за десять набросал чертеж. Покопался в сохранившихся дома игрушках. И коробках с конструкторами нашел то, что нужно – два кольцевых магнита и ось. Собрал подставку. Еще десять минут – и макет был готов.

Первые испытания – в собственной ванной

Какой тут принцип? Никакой магии – только наука. Устройство состоит из двух магнитов. Один кольцевой вставляется в кусок мыла (на куске должно быть сквозное отверстие). Другой магнит лежит в основании. Одноименные полюса не дают мылу упасть и удерживают его на весу.

Опытный образец Глеб распечатал уже на 3D-принтере. На это ушло 1,5 суток. «Магнитно-левитационная мыльница» прошла испытание в его собственной ванной – успешно. Мыло «летало», как миленькое.

И вот результат! Глеб вышел в финал конкурса юных изобретателей Норникеля «I MAKE-2018». Завоевал «серебро» на международном конкурсе в Индонезии. И наконец-то запатентовал свое изобретение.

- Сначала мы пытались сделать это сами, - говорит Андрей, отец школьника. – Но это очень тяжело, ценники неземные, от 100 тысяч и выше. К тому же никакого результата не гарантируется. Можно заплатить, заключить договор, а ответственности никто не несет.

По итогу помог «Норникель». Конкурсы, в которых участвует Глеб, - это социальные проекты компании. Проект родился на ее площадке, так что вызвалась посодействовать.

А вот и само нехитрое и полезное изобретение. Фото: I MAKE | Конкурс изобретателей

- Тем не менее я хочу усовершенствовать устройство, - признается школьник. – Планирую исключить ось. Конечно, мечтаю запустить его в производство. Такие переговоры уже ведутся. Мы подсчитали: готовые мыльницы могут стоить от 300 до 2000 рублей, в зависимости от материала. Их можно широко применять, скажем, в гостиничном бизнесе. Но есть у меня еще один проект, это Icicle shredder, уничтожитель сосулек. Это квадрокоптер с шарниром, на который установлено специальное устройство с натянутой нихромовой леской. Она нагревается электрически и срезает сосульки с крыш. Так что не придется вызывать бригаду. Пока все на стадии чертежей.

Второй проект – и снова «воздушный». Такой он, полет мысли. И никакой магии – только наука.

Кстати, в будущем Глеб собирается связать себя именно с ней. «Скорее всего, пойду на инженерно-технологический факультет. Хотя есть и другие варианты. Мне интересно многое».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Из школьных идей вполне может вырасти серьезный бизнес»

Юлия ГРИБАНОВА, руководитель проектного офиса КРИТБИ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор».

- Разработки школьников вполне могут стать бизнесом, речь идет не только о изобретениях, но об идеях в принципе. Ребята могут уже в 15-16 лет иметь реальный доход со своих разработок. В нашем регионе есть несколько таких примеров. К нам приходят школьники с разными идеями. Наша задача - консультировать, помочь сориентироваться в бизнес-пространстве. Могу привести два примера. Школьник из Железногорска Саша Гурин изобрел деревянный галстук-бабочку. Ему тогда было 16 лет, а сейчас он уже учится в СФУ на 4 курсе. Ему показалось, что деревянный галстук-бабочка – это ново, это сильно, в Красноярске этого точно нет. Что-то подобное производится в Москве за очень большие деньги. Саша посчитал экономику и понял, что проще и дешевле делать здесь и продавать по конкурентным ценам. Мы помогли ему найти партнеров. Когда он учился в 11-м классе, у него магазины под реализацию брали около 150-160 штук в месяц по цене 750 рублей. Себестоимость при этом составляла 150 рублей.

Второй пример – Лиза Сарапова из Зеленогорска. Сейчас она также учится в СФУ и занимается бизнесом. Когда ей было 15, она с подругами решила сделать площадку аквагрима на каком-то мероприятии. Сейчас у нее уже 8 площадок в Красноярске, она продала франшизу в соседние регионы. Настоящая бизнес-леди.

Начинать можно в любом возрасте. Вопрос в трезвой оценке своих возможностей и умении просить помощи и поддержки со стороны профессионалов. С партнерами мы начинаем сводить, когда понимаем, что продукт есть и он может быть интересен. Когда потенциальные партнеры найдены, мы готовим юных разработчиков. Учим, что нужно говорить на встрече с потенциальными партнерами. Как правило, мы сопровождаем ребят на первые встречи. Помогаем совершать первые операции. И дальше, когда они уже вливаются в понятное для них русло, мы их отпускаем, дальше они идут сами.

Что касается вашей истории, патент – не панацея, особенно в бизнесе. Важнее всего партнеры, которые смогут обеспечить производственную часть. Потому что сделать 5-6 единиц – это одна история, а когда нужно переходить на десятки и сотни тысяч, это уже другие технологические решения, которые требуют иного подхода к процессу как таковому. Здесь мы тоже помогаем.

Что касается «летающей мыльницы», мне кажется, это какой-то «хайп». Надо понять, где изобретение может быть использовано. Я вижу два варианта: можно попробовать продавать изобретение либо через магазины, либо каким-то отелям. Но с отелями сложно договориться. Как правило, это большие корпорации со штаб-квартирой где-нибудь за рубежом. Самый простой вариант для таких «хайповых» вещей – начать продавать через интернет. Настроить предпродажную страницу и проверить, будет ли народу интересен такой товар или нет. Может, сама мыльница будет и не очень интересна потребителю. Но когда ее начнут продавать, выйдут на обратную связь и поймут, что на самом деле потребителю нужна не мыльница, а какая-нибудь держалка для щеток. И сделают держалку для щеток и заработают на ней гораздо больше денег. То есть, надо начать продавать свои изобретения, тогда узнаешь, что интересно сегодняшнему рынку.

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Знакомьтесь: Глеб Воронов, 15-летний школьник из Дудинки. Юный ученый, у которого уже есть собственный патент на изобретение под названием «магнитно-левитационная мыльница». (Подробности)