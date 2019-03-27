Никаких чудес, только наука: школьник из Дудинки получил патент на «летающее» мыло

Знакомьтесь: Глеб Воронов, 15-летний школьник из Дудинки. Юный ученый, у которого уже есть собственный патент на изобретение под названием «магнитно-левитационная мыльница». Этот патент дает юному дарованию право запустить устройство в промышленное производство и зарабатывать на этом деньги. Дело за малым – найти инвестора, который поможет со стартовым капиталом. И, кто знает, может в скором времени в каждом доме появится его нехитрая, но полезная мыльница.

Изобретательством Глеб занялся давно, даже сам не помнит, с каких пор ему стали приходить в голову разные идеи. Обычно они помогали решать всякие бытовые мелочи. Нынешнее изобретение – как раз одна из таких идей. Когда ему было 13 лет, он задался целью сделать такую мыльницу, чтобы мыло не прилипало к поверхности.

- Я подумал: почему бы не исключить контакт мыла с поверхностью? Самым доступным способом для этого оказалась магнитная левитация. Чертеж быстро набросал, за несколько минут. А материалы искал две недели. Подошли конструкторы LEGO и «Наука магнитов», - рассказал Глеб.

А вот и само нехитрое и полезное изобретение. Фото: I MAKE | Конкурс изобретателей

В общем, никакого волшебства – сплошная наука. Изобретение состоит из двух магнитов. Один кольцевой вставляется в кусок мыла (на мыле должно быть сквозное отверстие). А другой магнит лежит в основании. Одноименные полюса не дают мылу упасть и удерживают его на весу.

- Я хочу выразить огромную благодарность компании «Норникель», благодаря которой я подал заявку на патент. И говорю спасибо моим родителям: во всех моих начинаниях они мне помогают, а в особенности мой отец. Для меня это огромный шаг, но на этом я останавливаться не собираюсь, - поделился Глеб Воронов.

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