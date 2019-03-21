2019-03-21T12:32:37+03:00
Общество

ФСБ провела обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске

Предварительно известно, что это связано с нарушением закона о госзакупках
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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ФСБ провело обыски в Центре питания Универсиады в КрасноярскеФСБ провело обыски в Центре питания Универсиады в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня днем, 21 марта, УФСБ по краю и ОБЭП провели обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске. Предварительную причину уже озвучивали в Управлении федеральной антимонопольной службы – нарушения при осуществлении госзакупкок.

Глава УФАС Красноярского края Валерий Захаров:

- ФСБ полагает, что Центр питания неправомерно, без конкурентных процедур на значимые суммы, около 250 миллионов рублей, закупал продукты, из которых и производилось питание для спортсменов. Механизм ухода от конкурентных процедур был банальным до невозможности. В положении о торгах записывали «возможность заключения контрактов с единственным поставщиком».

Напомним, что 18 марта в ходе пресс-конференции в региональном УФАС, заявили: при подготовке к Зимней универсиаде-2019 к ним поступило около 50 жалоб на закупки. И каждая третья жалоба оказалась обоснованной, то есть проводилась с нарушениями законодательства. Универсиада в целом готовилась в особых условиях. Отдельного указа, регламентирующего закупки, подписано не было. Соответственно, не существовало и послаблений.

Также ранее стало известно об обысках в Управлении капитального строительства, которое являлось заказчиком строительства некоторых объектов Универсиады.

Добавим, что работа комбината и его коллектива у волонтеров и участников Студенческих игр нареканий не вызывала, всех кормили вкусно и разнообразно. А вот организационные моменты, особенно логистика, подводили и краевым чиновникам порой приходилось самолично решать вопросы доставки готовых обедов в Деревню Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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