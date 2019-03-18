УФАС: каждая третья закупка к Универсиаде проводилась с нарушениями

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-18T11:32:29+03:00

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Каждая третья закупка при подготовке к Зимней универсиаде-2019 в Красноярске проводилась с нарушениями законодательства. Это стало известно сегодня, 18 марта, в ходе пресс-конференции в управлении федеральной антимонопольной службы по региону. О нарушениях сообщил представителям СМИ заместитель руководителя ведомства Олег Харченко.

По его словам, Универсиада в Красноярске готовилась в особых условиях. А именно: отдельного указа, регламентирующего закупки, подписано не было. Соответственно, не существовало и послаблений.

Всего обжаловали примерно пятьдесят закупок. И каждая третья жалоба оказалось обоснованной. Чаще фиксировали два вида нарушений: составление документов таким образом, чтобы гарантировать победу определенным субъектам. И второе – необоснованное отклонение заявок. Так что едва ли не каждую третью закупку по факту пришлось проводить по два раза. Потому что в первый были нарушения.

В целом же закупочная кампания прошла на уровне, отметили в УФАС. С учетом тех обстоятельств, в которых она велась.

ИСТОЧНИК KP.RU