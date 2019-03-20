«Кому я нужен с тремя детьми?»: исповедь отца-одиночки, который после смерти жены воспитывает двух сыновей и дочку

Об этой семье не только Красноярский край, но и вся страна узнала случайно: у Сергея и трех его детей сгорел дом в небольшом поселке Березовка под Красноярском. И в соцсетях полетели просьбы о помощи. За сутки совершенно чужие люди со всей страны собрали ему более 600 000 рублей. А мы встретились с Сергеем и поговорили о его семье. Каково это в одиночку растить трех детей и успевать все – быть и за мать, и за отца; каково остаться на улице с дочкой и двумя сыновьями на руках, как выстоять и справиться с бедой.

Люба, Любочка - любовь

Без жены Сергей живет вот уже пять лет, ему 46. Уход Любы был мучительным и для него, и для детей, сознается он.

Для Сергея и детей абсолютно чужие люди со всей страны перечисли больше 600 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

- Первое время не знал, как домой с работы возвращаться: ну, приду я - а ее там нет… - вздыхает Сергей. - Одно утешение – ребятишки остались, напоминание о ней. Люба у меня молодец была во всем, руки у нее золотые – и за огородом следить успевала, и ребятишек наших, и меня, и себя обшивала. Да так шила, что люди удивлялись, спрашивают у нее: «Ты где, Люба, платье такое купила?» А она ведь никогда ничего не покупала, ткань возьмет и так сошьет – загляденье. Верочке (нашей старшей дочери) наряды шила, мальчишкам и мне – рубашки. Дома все ее руками было сделано – после пожара ничего не осталось…

У Сергея и трех его детей сгорел дом в небольшом поселке Березовка под КрасноярскомФото: Мария ЛЕНЦ

Сергей и Люба познакомились через родственников (брат Сергея жил по соседству с семьей Любы). Так ее будущий муж и приметил: худенькая, скромная, улыбчивая. Сладилось у пары все быстро.

- Ей ведь всего 19 лет тогда было, по нынешним временам – ребенок. Мне 24. Ухаживал, конечно, за ней несколько месяцев, но потом вместе решили – чего тянуть, любим же друг друга. Вот и поженились. А через два года Верочка родилась у нас (теперь ей 16 лет), потом Колька (14 лет), и последний наш – Никитка (ему 7). Жили неплохо.

Все дети были, что называется, мамины – Люба всегда дома была, с ними, ухаживала. Когда ее не стало, это было потрясением для всех. Вера до этого ходила в музыкальную школу, подавала большие надежды, как пианистка. Музыка была для девочки всем. А после смерти матери не смогла играть – от потрясения.

Сгоревший дом в БерезовкеФото: Мария ЛЕНЦ

- Я неволить ее не стал. Не может ребенок – не буду заставлять. Рано она у меня повзрослела, к сожалению, - говорит Сергей. - Теперь весь дом и огород на Вере, да на бабушке нашей (мама Любы с нами живет, помогает мне с ребятишками). Парни у меня покрепче. Коля долго ходил на лыжное ориентирование, у нас в поселке детская спортшкола есть. Никитка за ним тянется – тоже в эту секцию подался. А Колька возьми и на бокс перейди, вожу его теперь к частному тренеру – в восторге от этого спорта. Тренер говорит, из него может выйти профессиональный боксер. Так и живем теперь…

- Как вам удается одному справляться – спорт оплачивать надо, одежду, игрушки, каникулы?

- Кручусь, как могу. Прошлым летом вот участок продал (был у меня 12 соток в Емельяновском районе), дом достроил, душевую и теплый санузел сделал… Я ведь таксистом работаю. Специально перешел на такую работу, чтобы график гибкий был – детей из школы забрать, по врачам, если надо, свозить. В общем, на полный рабочий день от звонка до звонка не могу выходить пока еще. До этого водителем был в организации одной, не хочу называть. Но как-то пришлось несколько раз отпрашиваться с работы, чтобы пацанов моих на секцию отвезти да еще по делам семейным – руководство не поняло меня. Сказали: «Хороший ты, Серега, мужик, но так дело не пойдет: либо на работе весь день, либо пиши по собственному». Ну, я и написал. Сейчас помимо такси заказы беру иногда частные от предпринимателей, товары вожу – у меня машина «универсал», плюс пособие на ребятишек, да пенсия бабушки. Тяжело было, но справлялись как-то.

«Лучший папа на земле»

В поселке Сергея знают отлично, и все в один голос твердят – да, не пьет, а для ребятишек своих горы свернет. Младший Никитка к отцу жмется: папа у него – главный авторитет. «Лучший папа на земле», - улыбается Никита. Коля и Вера, конечно, более сдержанные - взрослые уже. О привязанности Сергея жители Березовки даже с усмешкой говорят.

Сергей ЧерныхФото: Мария ЛЕНЦ

- Никитка у него боится собак. И когда стал ходить на лыжное ориентирование в прошлом году, Серега за ним по трассе бегал, чтобы собак отгонять, если что. Трасса к поселку прилегает, какая-нибудь собака, действительно, может выбежать. Вот и бегал Серега, спортом занимался, - улыбается Нина Ханжина (в поселке у нее свой большой магазин одежды, и иногда она Сергею подкидывает заказы – привезти или увезти товар или документы срочно куда-то доставить). – Если бы он пьяница горький был, я бы не стала семье этой после пожара помогать. А так… хороший человек, надежный, детей на руках носит. Меня не раз выручал. Этой зимой морозы у нас стояли 40-градусные, и я после работы вечером машину завезти не смогла. Позвонила, говорю: выручай, Сергей. Через несколько минут примчался, «подкурить» машину мне. Ну как не помочь ему, когда после пожара остался на улице без всего…

Роковая проводка

Ровно за неделю до пожара у Сергея побывала соцслужба и пожарные инспекторы – для отцов-одиночек обязательная процедура, проверяющие органы частенько заглядывают в такие семьи, курируют.

- Инспекторы все проверили, никаких претензий к дому не было. И тут такое, - вздыхает Сергей. – Благо, ребятишек моих не было дома: в детский лагерь их отправил по путевке на 21 день. Му с тещей уже спать легли, начало двенадцатого ночи было. Я весь день за рулем – вырубился быстро. А она у нас женщина пожилая (ей 72 года), засыпает с трудом. Это просто счастье, что она проснулась и меня разбудила. Дым уже был такой, что не видно ничего, и в рот прямо лезет – пара вдохов и пиши-пропало. Мне показалось, секунды все заняло. Кто от пожара спасался, поймет. А теща, главное, меня разбудила, а сама от шока начала по дому метаться. Я – ей: «Одевайся и на улицу». А она на кухню побежала, села и сидит. Пламя уже во всю гудело… Насилу вытолкал ее, да сам выскочил. Хотел за документами вернуться – куда там, уже не подступиться было.

Пожарных, по словам Сергея, вызвали молодые ребята, которые в этот момент на машине мимо проезжали. Хотел спасибо им сказать, да имен не спросил. Соседи выбежали, кто-то вынес одежду и обувь.

- Так и стояли с тещей, смотрели, как горит наш до. До утра. Пожарные потушили, конечно, спасибо им. Но остались сейчас у нас только обугленные стены – ни одежды, ни документов, ничего… Ну, думаю, пропали мы с детьми – идти-то некуда. Но Нина Ханжина (дай Бог ей здоровья) в соцсетях про нас написала, и люди помогли мне. Кто по 20 рублей, кто по 100 посылали, были и такие, кто по 15 тысяч наличными приносил. Из Красноярска бизнесмен какой-то приехал, тоже помог. Говорит: «Я сначала посмотрю на тебя, потом помогать буду» - проверить решил меня, вдруг я алкаш какой. Я говорю: ну, смотри. Тоже помог. Как благодарить – не знаю. К депутатам Нина мне помогла обратиться, но никто из них не помог. А один даже соседям (их дом залили пожарные, когда тушили, у нас стена смежная) посоветовал: «Подавайте на Черных в суд, пусть выплачивает вам компенсацию». Вот так.

«К осени хочу вернуться в наш дом»

Детям Сергей долго про пожар говорить не хотел. Думал, по телефону не сообщать вообще. НО те все из соцсетей узнали и позвонили сами.

- Папа, это правда? - со слезами в голосе спросил Коля.

- Правда, Колька. Нет теперь дома у нас.

Коля – парень крепкий, но тут расплакался. Тогда отец сказал ему: «Ты давай, друг, прекращай сопли на кулак наматывать – не мужское это дело. Проживем».

Сергею помогает Нина Климентьевна, его тещаФото: Мария ЛЕНЦ

Больше всего Сергей боялся, что детей у него отнимут – такое случается, если нет условий для жизни. А у него, по понятным причинам, их не оказалось. Но на помощь тоже пришли обычные люди. У родителей одноклассника Коли в поселке оказалась пустующая квартира. Учителя школы, где учатся ребята, помогли сделать косметический ремонт. С Сергея, конечно, ни копейки не взяли за это.

- Пустили нас в эту «однешку» на два месяца бесплатно, живем впятером теперь тут, - показывает новое жилье Сергей. – Тесно, квартирка крохотная, но, слава Богу, крыша над головой есть. Сейчас документы восстановлю и съедем в съемную - попросторнее. Спасибо школе и родителям одноклассников, которые откликнулись на нашу беду. А на те деньги, что нам прислали, дом начну строить. Земля-то ведь осталась. К осени хочу вернуться в наш дом.

Сергей признается: пока жена была жива, ссоры, конечно, были, иногда даже попивал. Просто не ценил того, что имеет. А ушла - и опустело все. Так и не женился, с выпивкой завязал. Новая женщина? Он бы не против, - и детям нужна мать, но...

- Люба моя в душе, я ведь ее до сих пор люблю. Никогда не забуду. Но жизнь должна продолжаться. Детям нужна мать. Только, кому я нужен с тремя детьми? И я боюсь, что никому чужие дети не нужны – это жизнь показывает, Ну, приведу я в дом другую, а вдруг она детей моих любить не будет. Или не понравится им. А я ради детей на все пойду. В общем, вопрос такой с наскока не решить.

С разрешения Сергея мы все же готовы дать его телефон, которая может попробовать принять его и детей. Звонте в редакцию (391) 206-96-52.

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