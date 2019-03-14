Мир не без добрых людей: многодетному отцу-одиночке, у которого сгорел дом, за сутки собрали 600 000 рублей

У 45-летнего Сергея Черных и трех его детей (Веры, Коли и Никитки) еще недавно был добротный дом в небольшом поселке Березовка под Красноярском, налаженный быт. Жили в нем впятером, вместе с бабушкой, жена Любовь умерла 5 лет назад от онкологии... С тех пор Сергей один с детьми. В соцслужбе его хорошо знают: не пьет, не курит, каждую заработанную копейку на детей тратит – те в спортивные секции ходят, на бокс и лыжное ориентирование, в отце души не чают. Тяжело, но справлялись. А тут обрушилась беда: страшный пожар уничтожил дом, который Сергей когда-то построил своими руками, за считанные минуты. Ни денег, ни документов, ни одежды – одно пепелище…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697148" frameborder="0"></iframe> Нина Климентьевна, теща Сергея.Мария ЛЕНЦ

- В первые часы я был в шоке, - говорит Сергей. – Хорошо, хоть детей дома не было: они по путевке от соцзащиты уехали в лагерь отдыхать. Только мы с тещей вдвоем дома были. Она у нас женщина в возрасте (72 года), долго уснуть не могла, ворочалась. Потом только задремала, - почувствовала дым. Меня криком разбудила, слава Богу. В первые минуты, как в себя пришел, думал: ну, все, пропали мы с ребятишками.

Для Сергея и детей абсолютно чужие люди со всей страны перечисли больше 600 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

В ту же ночь весть о пожаре в Березовке разлетелась по соцсетям. Фото обугленных стен разместила предприниматель Нина Ханжина (Сергей у нее подрабатывает водителем, перевозит товар). Прошли сутки, и у многодетного отца появилась надежда. На банковский счет для него и детей абсолютно чужие люди со всей страны перечисли больше 600 тысяч рублей. (К слову, сейчас семья живет впятером в однокомнатной квартире, которую бесплатно на 2 месяца дали родители одноклассников Веры, старшей дочери. Потом будут снимать, - говорит Сергей. Соцзащита предлагала маневренное жилье, но оно оказалось непригодно для жизни....).

Сергей Черных и его дети: Никита, Коля и ВераФото: Мария ЛЕНЦ

- Мир не без добрых людей. Я ведь таксист простой, денег у меня таких нет. Только пристройку к дому сделал, расширил его – и вот, на тебе… Люба бы моя жива была, вместе легче бы было, - вздыхает Сергей. Но тут же добавляет:

- На собранные деньги к осени новый дом начнем строить. Вместе с моими ребятами. Осилим!