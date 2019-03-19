Сибирячка, переплатившая по кредиту в 16 раз, заставила вернуть свои деньги

Такого еще не было! 29-летней Анне Дмитриевой (фамилия изменена по просьбе героини) из Красноярска удалось то, что кажется невероятным. В микрофинансовой организации (МФО) она взяла в кредит 5 тысяч рублей, а отдала около 80. Но должница, переплатившая в 16 раз, сумела получить обратно свои деньги. Причем женщина уверена: это по силам каждому, кого такая организация посадила на гигантские проценты/

Итак, рассказываем, как все было.

«Не хватало на съемную квартиру»

- Заем я взяла в 2016 году, - рассказывает «Комсомолке» Анна. - С работой было не очень, временно подвизалась продавцом, неофициально. Нормально устроиться не получалось. Снимала квартиру. И вот подошло время платить за «коммуналку», как вдруг меня обманывают с зарплатой.

Деньги нужны были срочно, сумма небольшая. Но занять не у кого, сама недавно только перебралась в Красноярск из Ачинска (город в Красноярском крае), в банке отказали. Поневоле обратилась в микрозаем неподалеку от дома. Вроде бы легкое решение. Приносишь паспорт - и на тебе живые деньги. Вот и взяла пять тысяч на две недели. Только проценты кусались - 777,75%.

Впрочем, девушка была уверена: начальство расплатится, сразу все отдам. Но вышло по-другому. Внезапно Аня серьезно заболела. Пришлось срочно уехать к родителям в другой город, ложиться в больницу. В Красноярске ее в итоге не было четыре месяца.

Рассказывает, когда вернулась, все вылетело из головы. Из-за болезни возникли проблемы с памятью, при таком диагнозе это бывает, страдает головной мозг. В общем, напрочь забыла, что должна. И договор на глаза не попался.

А жизнь продолжалась. Нашла неплохую работу. Попутно лечилась, проходила реабилитацию. У родных были сбережения, даже помогли ей купить свою квартиру.

«Долг верни, пусть отстанут»

А через два года началось. Угрозы на ломаном русском - в соцсетях с фейковых страниц. Звонки начальнице, сестре: «Не хочет платить - пусть отдает квартиру!».

Схема №1

Анна была в ужасе, стала звонить родным. Благо подключились моментально. Дядя тут же привез 80 тысяч: «Отдай, пусть только отстанут».

- Так я и сделала. Отнесла в МФО сразу всю сумму, что с меня требовали. Закрыла долг, получила справку: все погашено.

Но, шокированная жестким прессингом, написала заявление в полицию. А там отправили к судебным приставам - это в их компетенции.

- Спасибо сотруднику, который со мной работал, - говорит Анна. - Сразу понял: сумма слишком большая - надо идти в Центробанк (он контролирует подобные организации), пусть пересчитывают. Вместе составили заявление, отправили. А через месяц пришел ответ: вернуть ей 60 тысяч.

- Для женщины было полным сюрпризом, и, думаю, многие об этом не знают, но с 1 января 2017 года действует новая законодательная норма по МФО, - поясняет Андрей Кабиров, начальник прессслужбы управления судебных приставов по Красноярскому краю. - Они имеют право начислять проценты не более трехкратного размера суммы основного долга. То есть если взял 5 тысяч рублей, то должен отдать сверху не больше 15 тысяч. Мало того, с января 2019 года ввели 2,5-кратный потолок (см. «Букву закона»). Никаких заоблачных процентов с вас требовать не имеют права.

Если МФО не вернет деньги добровольно, тогда нужно обратиться в суд, а потом к нам - за взысканием в принудительном порядке, - добавляет Андрей Кабиров.

Первый такой случай

В нашей истории до суда не дошло. Получив уведомление от Центробанка, в МФО вернули деньги. Правда, не тотчас.

- В ближайшем офисе микрозаймов мне дали от ворот поворот, - вспоминает Анна. - Дескать, ничего не знаем, решайте через суд. Тогда я пошла в другой офис. И там была другая реакция: «Как только будет решение от ЦБ, все вернем». Я так поняла, что был первый такой случай, потому что процедуру оформления документов проводили долго, запрашивали главный офис. А после все-таки выдали. Всю сумму наличными, 59800. Не скандалили, все было спокойно, вежливо. И тем не менее микрозаймы теперь для меня табу.

- Значит, так, как Анна, может поступить каждый, кто переплачивает микрофинансам?

- С введением этой нормы люди не бросились массово возвращать свои деньги, - подводит итог Андрей Кабиров. - Как правило, большинство клиентов МФО не читают законы, они просто о них не знают. И таких у нас очень много.

БУКВА ЗАКОНА

Должна была отдать не больше 20 тысяч сверху

1. Первые ограничения к МФО появились 1 июля 2014 года. Вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)». При заключении договора с клиентом микрофинансам запретили увеличивать стоимость займа больше чем на треть.

Тот же закон ограничил максимальную сумму неустойки - штрафов и пеней. Здесь есть два варианта. Первый: неустойка может составлять 20% годовых (если вы до сих пор выплачиваете проценты по займу). Второй - 0,1% от просроченной задолженности, если проценты достигли максимального размера и их уже не начисляют.

Важно! Все нормы применяются к договорам, заключенным ПОСЛЕ вступления в силу изменений. Если вы брали деньги в МФО раньше, на них ограничения не распространяются, увы.

2. С 29 марта 2016-го начали действовать новые поправки. А именно - так называемое правило четырех. Это означает: если вы взяли деньги в кредит не больше чем на год, МФО не имеет права начислять проценты более четырехкратного размера суммы. Другими словами: берете тысячу после 29 марта 2016 года, вам могут начислить проценты не больше 4000 рублей.

3. С 1 января 2017 года ограничения еще более ужесточились. По договорам, заключенным после этой даты, работает правило трех. Берете тысячу - сверху вам не могут начислить более 3 тысяч рублей процентов.

4. И самые последние изменения. С 28 января 2019 года установили новый потолок возможных процентов: не более 2,5-кратного размера суммы долга.

Важно! В дальнейшем, с 1 июля 2019 года, ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года - 1,5-кратную. В последнем случае при тысячном займе проценты будут не выше полутора тысяч. Вполне по-божески.