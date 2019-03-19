Собаки рассматривают новую прическу в зеркале, а стриженные кошки обижаются, когда над ними смеются

Дебет-кредит, учет-перерасчет… До 40 лет красноярка Татьяна Лопатина была главным бухгалтером. Пока не поняла: больше не может. Сплошное перекладывание бумаг. Выход нашелся случайно. Купила дочке японского шпица, неожиданно для себя полюбила собак. И переквалифицировалась – в парикмахеры для животных. В профессии она уже пятый год, и каждый ее день – приключение.

Собаки, как дети, ведутся на все

С агрессивными собаками к нам приходят раз-два в год. Большинство привозит декоративных – йорков, шпицев, мальтезе, шицу. Бывают со спаниелями, пуделями.

В основном, собаки все милые. Капризные, конечно, как дети во время стрижки. Это не хочу, то не хочу. Заставлять мы их не можем. У нас другой подход.

Фото: Татьяна ЛОПАТИНА

На днях был померанский шпиц, у меня к ним особенное отношение. Они веселые, общительные, не могут без людей. А тут заворчал на меня, показывал: если что, может и укусить. Стригу ему нежные места, а он как прикусил руку – слегка. Тогда я демонстративно охнула: «Мне же больно!». Перепугался, давай лизать мне пальцы. Собаки, как дети, ведутся на все.

В другой раз йорк не давал себя стричь. Прыгал, мотал головой. Так можно и в глаз попасть. В итоге я пригрозила: «Сема, сейчас звоню папе, ты остаешься здесь на ночь. Сажаю тебя здесь в клетку для собак. Ты наказан». Он сначала не поверил. И я строгим голосом повторила: я серьезно, звоню – пусть не приезжает. Он встал как вкопанный, не шевельнулся. Нас учат зоопсихологи, кинологи, что собаки понимают интонацию. Но мне кажется, и слова тоже.

Кстати, сложнее с мальчиками. Девчонки послушные, они как женщины, терпеливее. Мальчика чуть-чуть затронул, дернул колтун – писк-визг: «Караул, убивают!».

А кошки – стесняются!

Многие грумеры выезжают на дом. Но для собаки это еще больший стресс, чем в салоне. А у нас еще как люди любят? Сядут всей семьей на диван: «Ну, стриги! Будем смотреть!».

Хозяев он воспринимает как свою стаю. И, получается, на глазах всей стаи его унижают. Да, дома – это унижение. А в салоне – просто процедура, там все чужое.

Фото: Татьяна ЛОПАТИНА

Да что мы все о собаках. Кошек приносят тоже – брить и стричь. Но это уже крайняя мера. По-хорошему, стричь не надо никаких. Есть разве что три исключения. Если у кошки закаталась шерсть или у кого-то дома аллергия, или маленькие дети. Но часто бреют, потому что хозяева не могут справиться с шерстью. И вот они поражаются: вызывали мастера на дом, она всех расцарапала, кричала. А здесь сидит себе спокойно.

Когда кошку пострижешь, она очень стесняется. Мы предупреждаем, чтобы над ней ни в коем случае не смеялись. Надо делать вид, что ничего не случилось. У нас некоторые мастера, когда бреют кошек с красивой шерстью, даже переживают. Даже шуткой шепчут: «Написай в тапки хозяину – я тебя научу. Отомсти ему за это».

С собаками проще общаться, чем с хозяевами

Многие часто не понимают, зачем им питомец. Воспринимают его как игрушку. Просто не понимают, что собака требует ухода, выгула, элементарной дрессировки. Пока маленький, с ним играют, вырастает, становится никому не нужным. У нас есть такие клиенты, они прямо говорят: если кому-то надо, готовы отдать своего йорка. Кто-то после разводов. Расстались, собака стала не нужна. Нескольких уже пристроили.

Меня убивает момент. Покупает человек шпица. Порода не стригущаяся. А хозяева требуют: надоела эта шерсть, сбрейте ее вообще. Но так нельзя – она может просто не вырасти. У шпицев шерсть – как для нас одежда. С нее скатывается грязь, вода. Защищает кожу, значит, и внутренние органы. Пострижешь – могут начаться проблемы с кожей, почками. Мы пытаемся донести: не надо убирать защиту. Кого-то убеждаем, кого-то бесполезно. Думают только о своем комфорте. Но мы все равно стараемся.

Йорк. Просто йорк

Мне кажется, что йорк уже у каждого пятого. Маленькая собачка, доступная, берут как игрушки. Сейчас их можно купить за 5-15 тысяч. Размножают, без документов. Портят породу очень сильно.

Фото: Татьяна ЛОПАТИНА

Приводит к нам бабушка как-то йорка чуть ли не по колено. То есть это давно уже метис. И у ее соседки, бабушки, такой же йорк-«слоненок». Приходят к нам радостные: мы же их скрестили! Еще и по 10 тысяч продавали. Страшно представить, какие будут щенки.

Я часто бываю в Питере. Три месяца у них работала в салоне. Там красивые йорки – с такими ми-ми-мишными мордочками. Наши хозяева видят в инстаграме эти бебифейс (детское лицо). А потом приносят нам своего йорка с грузинским носом и просят: «Постригите нас также!». - Но мы же не пластические хирурги. У вашего другое строение морды! Так они расстраиваются…

Кстати, собаки себя узнают в зеркале. Смотрят, как и что им делают. А если привезли его всего в шерсти, а потом пострижешь, выходит к хозяевам горды-ы-ый.

Ходит к нам карликовый белый пудель Чарли. Просто артист! Кино по нему плачет. А стричься не любит. И, что интересно, мастер работает, Чарли стоит терпит. Хозяин ждет его в холле. Но, когда нарочно приотворяет дверь, начинаются чудеса. Пес как давай падать в обморок, закатывать глаза. Ну, умирающий лебедь, и все тут. Мужчина закрывает дверь – Чарли вскакивает на ноги и опять стоит по стойке «смирно». Настолько привык манипулировать хозяином. Мы нарочно несколько раз открывали/закрывали – падает, как миленький.

Были ли просьбы, в которых мы отказывали? Налысо побрить шпица, никогда этого не сделаю. Или буквально накануне отказала побрить хаски – под Котовского.

Фото: Татьяна ЛОПАТИНА

Я минут 15 пытала хозяйку, зачем?! Убеждала, что мы сделаем экспресс-слиньку, вычешем. Пострижем ножницами попу, грудь, живет. Даже нашла в интернете фото: посмотрите, как выглядит бритый хаски! Пышная голова и голое тело. Ну, жуть! Но она так и не позвонила. Скорее всего, нашла более сговорчивых.