2019-03-23T18:28:00+03:00
Происшествия

«Смог выбраться только 10-летний сын»: в страшном пожаре под Красноярском погибла семья из четырех человек

Мать, отец и двое детей спастись не смогли
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В страшном пожаре под Красноярском погибли четверо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.В страшном пожаре под Красноярском погибли четверо. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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От добротного деревянного дома в деревне Таскино под Красноярском остался лишь обугленный остов. Сегодня, 23 марта, здесь произошла трагедия, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. При пожаре погибла целая семья: мать, отец и двое сыновей, младшему был только год.

Сообщение о том, что в Таскино загорелся жилой дом, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу около 16 часов. Спасатели сразу же выдвинулись на место. Но от части до деревни – 28 километров.

Дом выгорел полностью. Фото: предоставлено очевидцами.

Дом выгорел полностью. Фото: предоставлено очевидцами.

Когда прибыли, оказалось, дом и надворные постройки (а это почти 200 квадратных метров), полностью охвачены огнем. Полыхали, как факел. К тому же была угроза, что пламя перекинется на соседние дома.

Выгорело около 200 квадратных метров. Фото: предоставлено очевидцами.

Выгорело около 200 квадратных метров. Фото: предоставлено очевидцами.

17 человек и семь спецмашин тушили пожар практически два с половиной часа. На пепелище под обрушившимися досками нашли тела четырех погибших. 46-летнего Василия С., его гражданской супруги Светланы Л., ей было 36. И двоих сыновей, годовалого Ильи и 8-летнего Гриши.

Есть сведения, что причиной трагедии мог стать поджог. Фото: предоставлено очевидцами.

Есть сведения, что причиной трагедии мог стать поджог. Фото: предоставлено очевидцами.

Спастись из пылающего дома смог только один – 10-летний мальчик. Он выбрался сам, еще до приезда пожарных.

- На месте продолжают работать спасательные подразделения до полной ликвидации горения (речь идет о проливке конструкции – прим.ред.), - подчеркивают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. – А также следственно-оперативная группа.

На пепелище нашли четыре тела. Фото: предоставлено очевидцами.

На пепелище нашли четыре тела. Фото: предоставлено очевидцами.

Причина и обстоятельства трагедии выясняются.

По неофициальным сведениям, пожар мог случиться из-за поджога. Есть версия, что бывший супруг хозяйки Степан, у которого было психическое расстройство, плеснул в печку бензин и выскочил наружу. Дом занялся стремительно. Погибли все, кто были внутри. А поджигатель уцелел – его отправили в психбольницу. Но все это, подчеркиваем, пока неподтвержденная информация.

Рассказывают, бывший супруг хозяйки плеснул в печку бензин. Фото: предоставлено очевидцами.

Рассказывают, бывший супруг хозяйки плеснул в печку бензин. Фото: предоставлено очевидцами.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и друзьям погибших. Светлая память!

КОММЕНТАРИЙ

Возбуждено уголовное дело

После пожара заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По предварительной версии следствия, в селе Таскино около 16 часов в доме, где проживала семья с тремя детьми,10-летний ребенок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар. Родители в это время спали, с ними находилось двое детей в возрасте 1 год и 9 лет, все четверо погибли в огне, - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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