«Обняла меня лапками, как ребенок»: женщина нашла свою кошку, пропавшую после взрыва газа в доме Красноярска

«Комсомолка» вместе со своими читателями следила за этой почти драматической историей, которая буквально на днях благополучно завершилась. Одна за другой нашлись все три кошки, пропавшие при взрыве дома на улице Кандагарской в Покровке. А ведь все эти дни с момента взрыва хозяйка места себе не находила, подключила зоозащитников, социальные сети. «Умоляю, найдитесь, я все отдам взамен» - писала Татьяна Котова на своей странице. Видимо, кто-то там, наверху, услышал ее молитву.

Напомним, что 14 марта в Покровке на улице Кандагарской взорвался трехэтажный дом. В один миг целый угол здания обрушился, два человека погибли и более 20 оказались без крыши над головой.

Взрыв на Кандагарской оставил без крыши над головой более 20 человекФото: Мария ЛЕНЦ

Одна из гостинок этого дома на втором этаже принадлежала Татьяне Котовой. Она жила в ней с тремя питомцами. А незадолго до случившегося перебралась к мужу в квартиру. Трех котеек временно оставила на Кандагарской, планировала уговорить мужа, чтобы он согласился забрать такое большое «приданное». Нет, он не против животных, но у самого дома живность, а тут еще трое – вдруг будут конфликтовать. Татьяна приезжала кормить кошек каждый вечер, проводила с ними время.

Мурлыки хозяйку обожали, ластились к ней. Питомцы у Татьяны особенные – «дворянской» породы. Кота по имени Валериан кто-то выбросил в подъезд, а Татьяна просто не могла пройти мимо его беды. Кошку Джессику забрала у бездомного мужчины. Говорит, тоже кто-то выбросил малышей на улицу, одного разорвали собаки, а второго мужчина спас, но не мог за ней ухаживать. А третью Джину поймали в подвале.

Все три питомца до того события, перевернувшего их жизнь. Фото Татьяны Котовой

Когда случился взрыв, животные в панике выскочили в образовавшиеся провалы и бросились, кто куда. Татьяне повезло – она уехала с Кандагарской буквально за час до этого. А как узнала – сразу же примчалась назад.

- Я быстро оделась и приехала, хотела забрать питомцев из этого ужаса, увезти к себе. Но меня не пустили, там было оцепление. Сказали нельзя, есть угроза обрушения. Я попросила спасателей, чтобы вынесли кошек. Они поднялись, но вышли ни с чем. Говорят: в комнате нет окон и дверей. И животных тоже нет, - рассказала Татьяна.

Она готова была искать их день и ночь по руинам, но не пускали: вдруг обрушится в любую минуту. Смотрела все новости по телевизору и интернету – тогда весь вся красноярская пресса говорила о злополучном доме на Кандагарской, который был построен незаконно. И не зря – в одном из репортажей увидела свою Джину. Чуть с ума не сошла от радости, приехала, нашла девочку в бывшей квартире, в туалете за перегородкой.

Джину хозяйка нашла первой благодаря телерепортажу. Стоп-кадр видео 1 канала

Потом дом снесли, Татьяна сникла – где теперь найти Валериана и Джессику. Так хоть прятались в развалинах от собак. А теперь куда им, бедолагам? Ходила по улице, звала по имени. И как же она обрадовалась, когда непонятно откуда показался Валериан. Услышал зов хозяйки и пришел – это было 4 марта. Вот жешь, чертяка! Худой, пышная шерсть насквозь пропиталась пылью, скаталась. Видно, что ослаб. Татьяна, когда его принесла домой, первым делом подстригла – только голову оставила лохматой и кончик хвоста. И сразу увидела – как же похудел, бедолага: был упитанный парень в 5 кило, а осталось только 2800.

Валериан обожал смотреть вниз с высоты второго этажа. Когда дом снесли, он прятался в подвале. Фото Татьяны Котовой

От радости, что нашла второго кота, Татьяна даже поплакала. А на сердце по-прежнему было неспокойно: где теперь Джессику искать? Дни идут, кошечка наверняка слабеет от голода. Хорошо, если добрые люди нашли и приютили. А если нет?

Добрые люди и в самом деле помогли. Джессику нашли жители Покровки, связались с Татьяной.

- Она ведь меня сразу узнала. Обняла лапками, как ребенок. И стала мяукать жалобно, словно жаловалась, как ей было плохо и страшно. Сил у нее совсем нет, похудела больше, чем на два килограмма. Ребра на боках торчат. Так что будем теперь откармливать.

После потрясения кошка много спит – отсыпается за все дни. Понемногу приходит в себя, но все еще слаба. Пытается что-то делать, а не получается. Хотела на диван запрыгнуть – не смогла. Попыталась с машинки на пол спрыгнуть – лапы не удержали, завалилась на бок. Но остальные животные ее поддерживают по-своему, по кошачьи.

А этот тот самый той терьер Арчи, которого достали из завалов спасателиФото: Мария ЛЕНЦ

К слову, в момент взрыва дома едва не пропал еще один питомец – той-терьер по имени Арчи. Его хозяйка Ирина Чантурия задержалась после работы. А когда к дому подъехали с мужем, испытали настоящий шок: квартиры нет, везде оцепление, «скорая», спасатели.

Когда первые эмоции схлынули, Ирина схватилась обратилась к спасателям, попросила найти собаку:

- Я стала умолять спасателей, чтобы поднялись, проверили живой он или нет. Говорю: ни вещи, ни документы мне не выносите – проверьте собаку. Они пожалели нас, поднялись в квартиру. И слава богу, нашли Арчи.

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