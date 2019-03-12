Эксперт о крушениях Boeing 737 в Эфиопии и Индонезии: «Второй катастрофы можно было избежать»

Меньше, чем за полгода, две крупнейшие авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 унесли жизни 346 человек. И в Индонезии, и в Эфиопии крушения происходили по одному и тому же «сценарию», в этом сходятся многие пилоты и эксперты. Новейшие борта семейства Boeing исчезли с радаров и рухнули через считанные минуты после набора высоты. Предварительно: у пилотов возникли проблемы с датчиками угла атаки. Те показывают, как сильно «задран» нос самолета. По одной из версий, ее озвучил накануне пилот с 25-летним стажем Кирилл Рычков (он работает, в том числе и в Аддис-Абебе, где разбился второй борт), людей могла погубить суперпродвинутая система управления, которой оснащены «восьмерки». Речь идет об MCAS, система расширения маневренных характеристик:

Новостной выпуск кенийского телеканала.

- Она должна была помогать пилотам уходить от больших углов атаки. Но на деле вмешивается в управление (то есть опускает нос самолета) - независимо - в автопилоте или в ручном режиме управляется самолёт! В итоге он клюет носом вниз… А что было дальше, вы знаете.

Признали, что крушения схожи

На второй день после гибели борта под Аддис-Абебой вышел документ «Уведомление о постоянной летной готовности» (дословный перевод). Расшифруем: заявляется, при условии выполнения этих процедур все самолеты годны к эксплуатации. Авиационные власти США выпустили его 11 марта. Он представляет собой циркуляр, предназначенный для всех, кто эксплуатирует «восьмерки» и «девятки» МАХ. Согласно опубликованному в нем списку, это 59 операторов, у которых 387 таких самолетов.

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- Этот документ выпущен только 11 марта, после событий в Эфиопии, - отмечает Кирилл Рычков. – Позиционируется он как циркуляр, значит, обязателен к исполнению. Речь в нем идет о том, чтобы ПРОДОЛЖАТЬ безопасную эксплуатацию всего флота двух модификаций Boeing 737-8 и Boeing 737-9 (737 MAX). Как следует из текста, сразу после крушения в Аддис-Абебе, 10 марта, Федеральное авиационное управление (ФАУ) направило своих экспертов на помощь эфиопскому бюро расследования авиационных происшествий. Американские власти занимаются этим, потому что воздушное судно было произведено в Штатах. Обещают исследовать все данные и принять меры. И вместе с тем признают: между двумя катастрофами прослеживается отчетливое сходство. После крушения в Индонезии 29 октября 2018-го некоторые выводы уже сделаны, пишут они.

Инструкции – задним числом?

- Я предполагаю, упоминают о катастрофе в Индонезии уже постфактум, чтобы просто «сохранить лицо». И что же сделано, судя по документу? 7 ноября 2018 года выдана некая аварийная директива. Также власти утверждают, что провели инженерные работы по проверке и обслуживанию датчиков угла атак. И заменили на всей серии. (То есть косвенным образом подтверждают, что дело в нем?). Далее пишется: была выполнена соответствующая подготовка пилотов и экипажей. А именно – тренажеры, чеки, проверки – все, что положено. Отсюда вопрос: если так, почему катастрофа повторилась?

Третьим пунктом идет калибровка сенсоров углов атаки. Тех самых, о которых мы говорили раньше. И снова отчет – проверка была, алгоритм работы, связь с компьютером, который передает данные в систему управления, - все изучено.

Кирилл РычковФото: Мария ЛЕНЦ

И последнее: они упоминают систему управления, MCAS. Заявляется, ее пересмотрели на предмет операционных характеристик. Заметьте: не отремонтировали, а только провели мониторинг. Но точно ли это так, мы не знаем, проверить абсолютно невозможно.

Должны справиться своими силами

После отчета следуют предписания авиакомпаниям. А именно – не позднее апреля 2019 года они своими силами на местах должны все отладить. То есть, говоря языком пилотов, заграундить самолеты (приземлить), провести техническое обслуживание. Инженеры-авионики должны все проверить.

Конкретно: изменения характеристик, сигналы, поступающие от сенсоров угла атаки, командные лимиты. Последнее означает: если система говорит, что будет «клевать носом», надо изменить такие команды. Загрубить либо уменьшить, я так понимаю.

Кроме того, выдали рекомендации для экипажей. На предмет действий, которые они обязаны выполнять «наизусть» при возникновении нештатных ситуаций. То есть, не заглядывая в чек-лист (короткий список «быстрого доступа», определяющий последовательность обязательных действий пилота в каждый момент полета).

Касательно чек-листа, кстати, тоже есть директивы. Для понимания: он имеется в кабине любого пилота. В него тоже предлагают внести изменения. На случай, если самолет неисправен или что-то вдруг не слушается. Тогда пилот сможет действовать - в соответствии с новым чек-листом.

Разбившийся самолет Боинг-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines.Фото: REUTERS

Еще написано – нужно сделать правки в руководстве полетной эксплуатации. Для каждого пилота это как Библия, мы должны выполнять все, что там говорится. К тому же каждую страну, компанию требуют внести еще более жесткие изменения в это руководство.

Данные директивы предназначены для владельцев двух модификаций Boeing. На ранних версиях такая система управления не стоит. В любом случае, это огромная работа.

Всех на тренажеры

- Грубо говоря, что будет дальше? Любой экипаж раз в 6 месяцев проходит тренажерную подготовку. И теперь инструкторы будут обучать, как действовать в ситуациях, с которыми столкнулись пилоты погибших рейсов. Официально поставят галочку и подпись: что каждый капитан прошел эту подготовку. Вопрос один: почему документ вышел только что, после событий в Эфиопии? Почему надо было допустить еще одну катастрофу? По-моему мнению, компания просто пытается сохранить лицо, выпуская такие циркуляры задним числом.

В сухом остатке: если бы подобный документ вышел после первой катастрофы, возможно, второй, возможно, удалось бы избежать.

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