Пилоты о катастрофе в Эфиопии: «Boeing 737 Max 8 могла погубить суперпродвинутая система управления»

После авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек (среди которых трое россиян), корпорация Boeing отложила презентацию нового воздушного судна. А в Китае запретили использовать Boeing 737 Max 8 на внутренних рейсах. Ведь вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби «борт» был именно той модели. Причем за несколько месяцев это вторая гибель лайнера такой серии. Первый разбился в Индонезии 29 октября 2018 года. Погибли 189 человек. Оба - практически сразу после взлета, и оба – в странах «третьего мира». Может быть, США испытывают суперсовременные лайнеры в странах третьего мира? – сейчас активно обсуждают в интернете.

Кирилл РычковФото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» поговорила с профессиональным пилотом Кириллом Рычковым, - он летает уже больше 25 лет, сначала в Красноярском крае, а сейчас на западе. Работает и хорошо знает ту местность, где произошла эфиопская катастрофа. Не претендуя, безусловно, на истину в последней инстанции, скорее в порядке рассуждений, но:

- Сейчас обсуждают, откуда такой новейший самолет в эфиопской компании? Это якорный государственный перевозчик. Так что все абсолютно нормально и легально. В чем же проблема? До нас, пилотов, авиационного профессионального сообщества, уже донесли информацию о причинах той, первой авиакатастрофы, в Индонезии. Где самолет упал в Яванское море. После нее эксперты сделали драматические выводы для корпорации Boeing. Потому что в работе уже 300 их самолетов, а 4,5 тысячи должны поступить в 50 стран мира.

Самолеты так просто на взлете не падают

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

- Что могло произойти? Корпорация внедрила на последних сериях Boeing 737 Max новую систему управления. Что она делает? Чтоб вы понимали, самолеты так просто на взлете не падают. Тем более он летел несколько минут, то есть с двигателями все было в порядке.

Значит, вмешалась система управления. Она новая, внедренная на этой серии Boeing, должна была помогать пилотам уходить от больших углов атаки. И как бы помогать опускать «нос» судна. И вот представьте: пилот летит, а автоматика сама опускает нос, отправляя самолет в пике.

Система - современный аналог Stall Warning protection System. Главные сигналы в нее идут от датчиков угла атаки и скорости. После Индонезии была замена на этом типе «angle of attack sensors». Но и самое главное и страшное, что эта система вмешивается в управление (то есть опускает нос самолета) - независимо - в Автопилоте или в ручном режиме управляется самолёт! То есть представьте - вы летите, все штатно угол и скорости в норме, и тут самолёт клюёт носом вниз.

В Индонезии, судя по записям, было несколько таких «клевков». Пока это нигде открыто не публикуется, информацию можно найти только в англоязычных источниках – если поискать на соответствующих форумах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

Они клевали-клевали-клевали носом, боролись, но ничего сделать не смогли. Так эта система и убила их – в море. Абсолютно то же самое произошло здесь. Поэтому систему нужно либо дорабатывать, либо отключать, либо вообще дезавуировать.

Конечно, людей жалко, драматические события. Но произошло то, что произошло. Причем в корпорации не сделали выводов, даже не разослали циркуляры, потому что считали себя богами. Они должны были пилотам дать инструкции, как действовать с этой системой. А она новейшая, всего 6 месяцев после внедрения, понимаете?

У всех нас установлены старого типа системы. А эта суперпродвинутая. Принято считать, что она воспринимает вообще все – сигналы от всех датчиков. Так вот что-то пошло не то – какие-то датчики, левые сигналы. И пилоты не справились. Не хватило знаний, опыта, инструкций.

Абсолютно идентичная катастрофа, никакой конспирологии, я вас уверяю. Ни с пилотами, ни с ракетами это не связано. За 6 минут полета самолет набрал больше 3 тысяч метров, для каких-нибудь «Стингеров» он практически недосягаем.

Зона была спокойная, погода хорошая, но...

- Я сам летаю из этого аэропорта. Работаю в этих местах, в Африке часто бываю. Единственная сложность – ну, горы вокруг, превышения. Для нас это рутина, ничего трудного там нет.

Зона очень спокойная. И в Аддис-Абебе, откуда они вылетали, и в Найроби (Кении), куда направлялись. Никаких войн в регионе нет, все прекрасно. Туристы летают, русским можно поехать без визы.

Погода была очень хорошая. Короткий полет, топлива мало, вес легкий. Они, как стрела, как ракета, за 5 минут 50 секунд набрали 10 тысяч футов и…

Грубо говоря, автоматика убила людей. Корпорация Boeing сейчас послала специалистов – комиссия из 20 человек летит через Атлантику.

Насколько я знаю, решение должно быть этим утром, в понедельник. Они могут остановить всю модификацию во всем мире, все 300 самолетов, до выяснения. Это ведь и политическая проблема, произошедшим заинтересовалась ООН уже, будет расследование, потому что их люди погибли.

Поймите, меры будут приняты, Boeing может понести огромнейшие убытки. Самолеты эти очень дорогие, от 96 до 124 миллионов долларов за единицу. То есть огромные деньги. Речь идет о миллиардах…

Я не знаю, что тут победит. Надо все останавливать, систему снимать либо полностью обесточивать, глушить, как у нас раньше было. Как говорили в Советском Союзе – законтрить, чтобы ее никто не включал никогда.

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