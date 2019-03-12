Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 12 марта: лыжные гонки, мужчины, прямая видеотрансляция

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 12 марта состоятся соревнования по лыжным гонкам среди мужчин (масс-старт).

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 11 марта: лыжные гонки, женщины, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Состязания проходят в кластере «Радуга»

Масс-старт - это лыжные соревнования, при которых атлеты стартуют одновременно и проходят дистанцию 30 километров.

Последний комплект медалей разыграют между собой 76 спортсменов. От России на старт выйдут Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк и Иван Кириллов. Эти спортсмены уже являют обладателями медалей Зимней универсиады-2019.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Закрытие пройдет 12 марта в 20.00.