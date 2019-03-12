2019-03-12T07:10:15+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 12 марта: лыжные гонки, мужчины, прямая видеотрансляция

Соревнования начнутся в 11.30
Поделиться:
Фото: дирекция Зимней универсиады-2019Фото: дирекция Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 12 марта состоятся соревнования по лыжным гонкам среди мужчин (масс-старт).

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 11 марта: лыжные гонки, женщины, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Состязания проходят в кластере «Радуга»

Масс-старт - это лыжные соревнования, при которых атлеты стартуют одновременно и проходят дистанцию 30 километров.

Последний комплект медалей разыграют между собой 76 спортсменов. От России на старт выйдут Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк и Иван Кириллов. Эти спортсмены уже являют обладателями медалей Зимней универсиады-2019.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Закрытие пройдет 12 марта в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Летом полеты из Красноярска в Абакан станут ежедневными
В Красноярском крае «гонщик» сбил ребенка на переходе и лишился спортивного авто
Найденная в банкомате купюра для жителя Хакасии может обернуться 5-летним сроком
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
Ночью 8 марта красноярка возвращалась от подруги в соседнем доме и пропала
«Плакал на пепелище в 40-градусный мороз»: в Красноярске спасают кота, чей хозяин погиб при пожаре
Дмитрий Медведев прилетел на церемонию закрытия Универсиады
Сборная России по хокею с шайбой вышла в финал Универсиады, разгромив канадцев
В Зеленогорске сотрудница крупного банка присвила кредитов на 13 миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Кузнецова с золотом Универсиады
Церемонию закрытия Универсиады покажут на 6 площадках Красноярска
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В правительстве Красноярского края провели кадровую перестановку
Мэрия Красноярска показала, какими должны быть урны в городе
«Это просто «вау»: лыжница Алиса Жамбалова взяла четвертое «золото» на Универсиаде
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди