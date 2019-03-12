2019-03-12T12:22:40+03:00
Спорт

Церемония закрытия Зимней универсиады-2019 2 марта в Красноярске: прямая онлайн трансляция

Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 начнется в 20.00
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Фото: пресс-служба Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Зимней универсиады-2019
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12 марта в спортивном комплексе «Платинум Арена» состоится церемония закрытия Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Начало трансляции в 19.50 по местному времени, начало шоу в 20.00.

Церемония закрытия, как и церемония открытия, которую мы смотрели 2 марта, срежиссирована Ильей Авербухом, российским фигуристом и призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Сценарий пока держат в строжайшем секрете.

Шоу будет транслироваться на семи точках: Парк Универсиады у филармонии, на острове Татышев (у главной елки и в фан-зоне около катка), на Театральной площади, рядом с ТЦ «Красноярье», в парке 400-летия Красноярска и в аэропорту «Красноярск».

Торжественная церемония закрытия Универсиады-2019 закончится грандиозным фейерверком и лазерным шоу. Огненные залпы запустят над островом Татышев в 23.00.

Универсиада-2019 в Красноярске проводилась со 2 по 12 марта. Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые прошли на территории России. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани. Российская сборная досрочно выиграла Универсиаду-2019 в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали более сотни медалей в различных видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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