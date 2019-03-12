2019-03-12T10:41:50+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 12 марта: хоккей Россия-Словакия, финал, прямая видеотрансляция

Финальный матч по хоккею в рамках Зимней универсиады-2019 пройдет в 15.00 по местному времени
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Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 12 марта состоится финал по хоккею с мячом Россия-Словакия.

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 12 марта: хоккей Россия-Словакия, финал, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Состязания пройдут на стадионе «Кристалл Арена».

Мы уже видели матч Россия-Словакия в самый первый день хоккейного турнира в Красноярске. Россия едва-едва выиграла противников в овертайме.

Последний раз Словакия брала золото на Зимней универсиаде в 2001 году, и в этом году они сами заявили, что приехали побеждать. Сегодня нас ждет захватывающая игра, сборная России, кстати, действующий победитель Студенческих игр.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Закрытие пройдет 12 марта в 20.00. Трансляцию церемонии смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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