2019-03-11T09:05:12+03:00
Спорт

«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске

Теплая для Сибири погода оказалась для него непривычной: замерз при -8 градусах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
На фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Фото: instagram.comНа фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Фото: instagram.com
Изменить размер текста:

Что русскому хорошо, то британцу «долбаный мороз». Именно так охарактеризовал погоду в Красноярске хедлайнер Зимней универсиады-2019, британский певец Джон Ньюман, когда прибыл в город на концерт, завершающий Студенческие игры.

Снимок Ньюман выложил в Инстаграм с подписью: «В Сибири долбанный мороз».

Джон Ньюман и U-LAIKA. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.

На фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Между тем сегодня в Красноярске утром было всего минус 8 градусов, а днем ожидаются плюсовые температуры. Стоит отметить, что март в Красноярске, по мнению синоптиков, вообще очень теплый для Сибири. Ожидается даже, что будут побиты температурные рекорды прошлых лет.

В боулинге. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.

Что касается певца, то он уже встретился с организаторами Универсиады, обнял Юлайку и сыграл в боулинг в отеле Hilton.

Концерт Джона Ньюмана состоится сегодня в 19.00 в концертном зале Гранд Холл Сибирь. Предполагается, что на закрытии Зимней универсиады-2019, которая состоится 12 марта в 20.00, Ньюман исполнит свой хит Feelings.

Самый популярный трек певца: John Newman - Love Me Again (Official Music Video)..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Могу теперь считаться моржом?»: иностранные гости Студенческих игр искупались в Енисее

Пути назад нет! Разделись до трусов, сняли обувь, глубоко вздохнули и бегом в холодную воду Енисея! Брызги в разные стороны, по коже пошли мурашки и адреналин зашкаливает. Иностранные гости Студенческих игр искупались в сибирской реке. Но самое главное! Им это понравилось! (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сегодня он был там! Операторы вывесили фото погибшего коллеги на камеры в финале соревнований по бенди
Роддома в Красноярске закроют на ремонт
«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске
Зимостойкие и бесстрашные: британцев шокировали русские водители на ледовой переправе Енисея
Малыш метался в потоке машин: полицейские помогли раненому олененку перейти Николаевский мост
ВТБ стал лидером рынка автокредитования
Красноярские депутаты разработали законопроект в защиту МФО от разбоя
«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек
Мотоциклист попал в больницу после лобового ДТП с Тойотой в Красноярске
Красноярск ожидает теплая и пасмурная рабочая неделя
Красноярские волонтеры спасают собаку, которую пытались сжечь в печке
Российские спортсмены остались без медалей в мужском масс-старте
В Красноярске ребенок пострадал по вине лихача, который после ДТП пытался сбежать
Александр Усс поздравил призеров Студенческих игр, выступающих за Красноярский край
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019
В Красноярске неизвестный разрисовал машину сердечками и написал: «Прости меня»
Станислава Константинова про свое выступление на Студенческих играх: «Не было у меня права на ошибку»
Цветы, портреты, сумочки: дети из Красноярского края приготовили для своих мам удивительные подарки
Пункт назначения: возле Канска на трассе легковушка перелетела через перевернутую телегу с бревнами
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице