«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске

Что русскому хорошо, то британцу «долбаный мороз». Именно так охарактеризовал погоду в Красноярске хедлайнер Зимней универсиады-2019, британский певец Джон Ньюман, когда прибыл в город на концерт, завершающий Студенческие игры.

Снимок Ньюман выложил в Инстаграм с подписью: «В Сибири долбанный мороз».

На фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Между тем сегодня в Красноярске утром было всего минус 8 градусов, а днем ожидаются плюсовые температуры. Стоит отметить, что март в Красноярске, по мнению синоптиков, вообще очень теплый для Сибири. Ожидается даже, что будут побиты температурные рекорды прошлых лет.

Что касается певца, то он уже встретился с организаторами Универсиады, обнял Юлайку и сыграл в боулинг в отеле Hilton.

Концерт Джона Ньюмана состоится сегодня в 19.00 в концертном зале Гранд Холл Сибирь. Предполагается, что на закрытии Зимней универсиады-2019, которая состоится 12 марта в 20.00, Ньюман исполнит свой хит Feelings.

