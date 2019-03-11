«В Сибири долбаный мороз»: хедлайнер Универсиады певец Джон Ньюман замерз в Красноярске

Что русскому хорошо, то британцу «долбаный мороз». Именно так охарактеризовал погоду в Красноярске хедлайнер Зимней универсиады-2019, британский певец Джон Ньюман, когда прибыл в город на концерт, завершающий Студенческие игры.

Снимок Ньюман выложил в Инстаграм с подписью: «В Сибири долбанный мороз».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696359" frameborder="0"></iframe> Джон Ньюман и U-LAIKA. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.

На фото певец прячет лицо, кутаясь в воротник. Между тем сегодня в Красноярске утром было всего минус 8 градусов, а днем ожидаются плюсовые температуры. Стоит отметить, что март в Красноярске, по мнению синоптиков, вообще очень теплый для Сибири. Ожидается даже, что будут побиты температурные рекорды прошлых лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696360" frameborder="0"></iframe> В боулинге. Видео: @johnnewmanmusic, instagram.com.

Что касается певца, то он уже встретился с организаторами Универсиады, обнял Юлайку и сыграл в боулинг в отеле Hilton.

Концерт Джона Ньюмана состоится сегодня в 19.00 в концертном зале Гранд Холл Сибирь. Предполагается, что на закрытии Зимней универсиады-2019, которая состоится 12 марта в 20.00, Ньюман исполнит свой хит Feelings.

Самый популярный трек певца: John Newman - Love Me Again (Official Music Video)..

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