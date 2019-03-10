2019-03-10T16:08:26+03:00
Спорт

«Могу теперь считаться моржом?»: иностранные гости Студенческих игр искупались в Енисее

В холодную воду сибирской реки они рискнули окунуться не сразу
Ольга КОСТИНА
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Иностранные гости Студенческих игр скупались в ЕнисееИностранные гости Студенческих игр скупались в ЕнисееФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Пути назад нет! Разделись до трусов, сняли обувь, глубоко вздохнули и бегом в холодную воду Енисея! Брызги в разные стороны, по коже пошли мурашки и адреналин зашкаливает. Иностранные гости Студенческих игр искупались в сибирской реке. Но самое главное! Им это понравилось!

- Я увидел самую настоящую зиму, какая только может быть, - заявил журналистам американец. – Могу теперь считаться моржом?

И даже холод не чувствуется Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

И даже холод не чувствуетсяФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Еще один гость Зимней универсиады – 2019 из Канады тоже решился искупаться и остался в полном восторге! А уж как волонтерам из Ганы тоже понравилось моржевание! Резвились в воде, как маленькие дети. А ведь температура воды (на минуточку!) +1 градус. Тем более, что сегодня еще и похолодало на улице.

На мероприятие пришли также спортсмены из Китая, Австралии и США. Но на заплыв они не решились.

Назад бегом! Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Назад бегом!Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Смельчаки-иностранцы после купания даже замерзнуть не успели. После купания их быстрее отвели в парилку, а потом усадили за стол. Гостей праздника – иностранных и российских – угощали блинами, ватрушками, булочками и поили чаем из самовара. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, угощение пришлось по вкусу.

Делятся впечатлениями со зрителями Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Делятся впечатлениями со зрителямиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Мы пригласили всех участников Зимней универсиады искупаться в Енисее, - рассказал почетный председатель клуба «Криофил» Михаил Сашко. - Наша великая гордая река ждет людей энергичных, отчаянных и желающих познакомиться с ней поближе.

Удивляли новых моржей и русскими развлечениями: конкурсами от скоморохов, различными играми. Да еще и соревнования устроили для настоящих мужчин - по армрестлингу!

Гостей угощали блинами и поили чаем Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Гостей угощали блинами и поили чаемФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Одной из самых зрелищных частей праздничной программы стал показательный заплыв против течения чемпионов мира по зимнему плаванию Дарьи Исиченко и Алексея Степанова.

СПРАВКА КП

Красноярск обладает уникальными возможностями для занятий моржевания. Река в черте города не замерзает и это прекрасная возможность для плавания в ледяной воде круглый год. Всего в Красноярске шесть клубов моржей, которые посещают около пятисот человек. Старейшие из них - клуб «Криофил» и детский клуб «Крепыш».

Народные русские забавы Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Народные русские забавыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В Красноярске отметили День моржа Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В Красноярске отметили День моржаФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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