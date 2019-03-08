Красотки Универсиады: самые яркие девушки, встречающие День 8 марта в Красноярске
В Красноярске 8 марта совпало сразу два праздника - международный спортивный, и международный женский. Поэтому сегодня мы хотим показать не только кадры со спортивных состязаний, но и прекрасных девушек, приехавших в наш город (или живущих в нем).
Ведь это - страсть на льду и спортивных склонах, огонь на трибунах, и яркий фейерверк на улицах.
У нашего фотокорреспондента Марии Ленц в архиве уже тысячи снимков. Показать все невозможно. Поэтому мы выбрали самые яркие, на наш взгляд, кадры. Правда, снимая сюжеты и портреты на ходу, мы не успевали со всеми познакомиться. Поэтому – просто любуемся. Ну а, если вы узнали на этих снимках себя или своих знакомых, звоните в «Комсомолку» (391) 206-96-51, или пишите в комментариях к этой публикации на наших страницах в социальных сетях – расскажите о себе, и мы добавим ваш рассказ к публикации. А еще – присылайте свои фото! Давайте создадим свою спортивно-восьмимартовскую историю! Наша электронная почта также – 2069652@mail.ru
Волонтер Зимней универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
Болельщики Универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
Гости из ШвейцарииФото: Мария ЛЕНЦ
Волонтер Унивирсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Болельщица на фигурном катанииФото: Мария ЛЕНЦ
А такие девушки в Деревне УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
На торжественном открытии Зимней универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
Александра Кошевая, фигуристка из Санкт-ПетербургаФото: Мария ЛЕНЦ
Российская женская команда по керлингуФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
«Комсомольская правда» - Красноярск от души поздравляет всех с 8 марта. Встречаем весну, болеем за наших, и больше улыбок! Ура!
ИСТОЧНИК KP.RU