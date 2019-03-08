2019-03-07T13:59:29+03:00
Общество

Красотки Универсиады: самые яркие девушки, встречающие День 8 марта в Красноярске

Специально к празднику – фотогалерея от «КП»
Мария ЛАВРИНЕНКО
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Волонтеры Зимней универсиады-2019Волонтеры Зимней универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 8 марта совпало сразу два праздника - международный спортивный, и международный женский. Поэтому сегодня мы хотим показать не только кадры со спортивных состязаний, но и прекрасных девушек, приехавших в наш город (или живущих в нем).

Ведь это - страсть на льду и спортивных склонах, огонь на трибунах, и яркий фейерверк на улицах.

У нашего фотокорреспондента Марии Ленц в архиве уже тысячи снимков. Показать все невозможно. Поэтому мы выбрали самые яркие, на наш взгляд, кадры. Правда, снимая сюжеты и портреты на ходу, мы не успевали со всеми познакомиться. Поэтому – просто любуемся. Ну а, если вы узнали на этих снимках себя или своих знакомых, звоните в «Комсомолку» (391) 206-96-51, или пишите в комментариях к этой публикации на наших страницах в социальных сетях – расскажите о себе, и мы добавим ваш рассказ к публикации. А еще – присылайте свои фото! Давайте создадим свою спортивно-восьмимартовскую историю! Наша электронная почта также – 2069652@mail.ru

Волонтер Зимней универсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Волонтер Зимней универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики Универсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики Универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ

Гости из Швейцарии Фото: Мария ЛЕНЦ

Гости из ШвейцарииФото: Мария ЛЕНЦ

Волонтер Унивирсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Волонтер Унивирсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщица на фигурном катании Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщица на фигурном катанииФото: Мария ЛЕНЦ

А такие девушки в Деревне Универсиады Фото: Мария ЛЕНЦ

А такие девушки в Деревне УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ

На торжественном открытии Зимней универсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

На торжественном открытии Зимней универсиады-2019Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Кошевая, фигуристка из Санкт-Петербурга Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Кошевая, фигуристка из Санкт-ПетербургаФото: Мария ЛЕНЦ

Российская женская команда по керлингу Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская женская команда по керлингуФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск от души поздравляет всех с 8 марта. Встречаем весну, болеем за наших, и больше улыбок! Ура!

ИСТОЧНИК KP.RU

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