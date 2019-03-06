90-летняя страстная спортивная болельщица пролетела полстраны ради Универсиады в Красноярске

90-летняя фанатка Эмилия Дудина стала настоящей звездой среди болельщиков на красноярской Универсиаде. Бабушка так эмоционально болела за наших на керлинге, что ею заинтересовались организаторы соревнований. Тут то и выяснилось, что бабушка – страстная поклонница спорта. Все смотрят по телевизору сериалы, а она вместе с мужем – спортивные трансляции. И она живет не в Красноярске – в Екатеринбурге.

О том, что в Красноярске будет проходить Универсиада, Эмилия Никитичка знала давно. Даже поручила своим внукам, которые живут в этом городе, купить для нее билеты. С нетерпением ждала, когда начнется событие. Дед лететь с нею отказался, а она не смогла усидеть на месте – рванула в Сибирь.

Фото: Дарья МОСУНОВА

- Бабушка очень хотела пойти и на открытие Универсиады, и на фигурное катание, - рассказала «Комсомолке» внучка Эмилии Никитичны, знаменитая в Красноярске многодетная мама, президент клуба «тройняшки», детская писательница Дарья Мосунова. – Но билетов не было, их раскупили сразу же, как появились в продаже. Зато на керлинг пошла с удовольствием. Она его любит, говорит: если другие виды спорта очень эмоциональные, то эта игра спокойная. И атмосфера интеллектуальная. Можно молча наблюдать и думать. На самом деле были и эмоции, и крики. Как раз играли Россия с Китаем. Бабушка размахивала руками, как заправская фанатка, и кричала вместе со всеми: «Россия! Россия!» Кстати, мы же правил не знаем, а бабушка нам по ходу игры поясняла, что происходит на ледовом поле.

Необычной фанаткой заинтересовались организаторы. И даже устроили для Эмилии Никитичны особую программу – пустили в закрытую зону Деревни Универсиады, куда даже не всем аккредитованным журналистам доступ разрешен.

Фото: Дарья МОСУНОВА

- А потом дедушка позвонил, сказал: «Ну, раз билетов больше нет, возвращайся домой, будем вместе дома болеть, у телевизора». И мы все вместе поехали в Екатеринбург. Будем болеть за наших на Урале, - рассказала Дарья.

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