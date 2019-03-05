34 американца съели зараз 60 пицц и спели «Happy Birthday»

Американская команда по хоккею, приехавшая на Зимнюю универсиаду-2019, решила отметить день рождения своего товарща в одном из заведений Красноярска. Выбрали популярный кафе-бар на Взлетке – он находится рядом с ледовым дворцом «Кристалл Арена» (здесь проходят соревнования Универсиады по хоккею). В перерыве между встречами игроки и тренерский состав отправились туда.

achamensd1 Happy Birthday Paner!

- Нам позвонили заранее и предупредили, что приедет целая команда хоккеистов – 34 человека, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск администратор заведения Анастасия. – Мы немного удивились, но быстро сориентировались. Наши повара быстро приготовили пиццы. Гости выбрали классический вкус. Когда они пришли, мы быстро обслужили. Спортсмены пробыли у нас около часа, съели всю пиццу и ушли.

Видео со дня рождения хоккеисты выложили в Инстаграмме в аккаунте своего хоккейного клуба. На нем можно увидеть большой длинный стол, полностью уставленный пиццами и овощными салатами. Запивали угощение американцы любимой кока-колой или просто водой. А имениннику вынесли символический кусок пирога со свечкой. И спели традиционную песню «Happy Birthday».

Добавим, что сегодня, 5 марта, пройдет встреча сборной России и США.