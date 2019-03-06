2019-03-06T05:46:03+03:00
Спорт

Российские хоккеисты победили американцев – 3:2 при полном аншлаге

Разрыв был минимальным, а атаки соперников – острыми
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Российские хоккеисты победили американцев – 3:2 при полном аншлагеРоссийские хоккеисты победили американцев – 3:2 при полном аншлагеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Накануне, 5 марта, российская сборная по хоккею сыграла с американцами на льду «Кристалла Арены». В зале был полнейший аншлаг – почти 4 тысячи зрителей, ни одного свободного места. Встреча получилась самой напряженной за последние семь Универсиад между этими командами. Ранее «красная машина» каждый раз забивала американцам не менее пяти шайб, в этот раз разрыв получился минимальным.

Более того, в сумасшедшем порыве ликвидировать эту разницу тренерский штаб США, которому уже нечего было терять, в самой концовке матча принял решение заменить вратаря на полевого игрока. Однако и вшестером американские студенты не изменили итогового счета – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу сборной России.

- Соглашусь, пока реализация бросков в нашей команде оставляет желать лучшего. Со словаками тоже много бросили. Работаем на тренировках над этим. Думаю, должно получиться, – признался главный тренер сборной России Владислав Хромых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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