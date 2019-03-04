Церемония открытия Зимней универсиады-2019 – что не показали по телевизору

Церемония позади. Мини-скандал в социальных сетях, вызванный обилием пустых мест в зале, завершился быстро, в момент, когда спортсмены после парада заняли все свободные кресла. Теперь красноярцы обсуждают и еще долго будут обсуждать шоу. Насколько оно было столичным и насколько - провинциальным. Мнения, как водится, полярные, всем не угодишь и на чужой роток не накинешь платок. Ну а мы решили рассказать о том, что не показали по телевизору.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Пока семь тысяч человек проходили досмотр и рассаживались на своих местах, в зале больше часа выступали не абы кто, а лучшие профессиональные и любительские коллективы города и края: ансамбль танца Сибири имени Годенко, «Енисейские зори», чемпионы мира по хип-хопу и т.д. Концерт перед концертом!

Еще один забавный момент: как только началась церемония, зал завис в телефонах. Селфи, соцсети, фото, видео оказались важнее! Спортсмены на параде идут с телефонами, зрители на трибунах встречают их в телефонах.

Все видели, как во время действа одна картинка сменяла другую. Но по телевизору не всегда было видно, куда исчезают артисты. Например, после номера «Торжество жизни» осталась незамеченной пропажа воздушных гимнастов. Они воспарили куда-то ввысь, сменились новыми и только после окончания церемонии стало понятно, что они так и просидели на балке под самой крышей до финала!

Они оставались там до самого конца!

Минус личного присутствия в том, что хорошо видно не все, это так. На экране картинка полнее и транслируют только самое лучшее. Но зато в зале есть жар факелов и фейерверков, обмен эмоциями и даже новые знакомства. Ну это если от телефона оторваться.

Не показали по телевизору и подарки, которые получили абсолютно все зрители. У важных гостей были большие пакеты, куда нам, к сожалению, заглянуть не удалось. У спортсменов и журналистов - игрушки-антистресс и фонарик с надписью «Церемония открытия Зимней универсиады -2019» от генерального партнера этого события, компании «Норникель».

Сувениры для гостей

Кстати, шоу повторили на следующий день. Его увидели еще семь тысяч зрителей. Причем, ситуация сложилась ровно наоборот: журналистам и спортсменам вход закрыли, а открыли красноярцам, которым удалось купить билет.