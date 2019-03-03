Енисей зажег огонь Универсиады-2019: как это было

Это первая зимняя Универсиада, которую принимала Россия. Подготовка к событию длилась пять лет, в столице Красноярского края было построено 34 объекта мирового уровня. Церемония открытия прошла в одном из них - "Платинум Арене", которая была специально спроектирована и построена под Универсиаду. Она длилась три часа, началась, кстати, в символичное время - в 20.19, с парада спортсменов. Прошли 59 команд участников, российская сборная была самой многочисленной - 295 спортсменов. На трибунах среди зрителей был и Владимир Путин.

Светлана Хоркина вынесла горящий факел из зала "Платинум Арены"Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

А сама церемония завершилась грандиозным огненным шоу и неожиданным (необычным) для всех зажжением факела.

Хоркина подожгла хоккейный мяч, Ломанов сильным ударом "отдал пас" ЕнисеюФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина вынесла горящий факел из зала "Платинум Арены", на специальную площадку, где ее ждал 11-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший. Хоркина подожгла хоккейный мяч, Ломанов сильным ударом "отдал пас" Енисею... Ночные воды вспыхнули от пылающего мяча фейерверком и вернули огонь на берег, зажигая главный факел Универсиады-2019.

Нужно было отработать все до такой точности, чтобы в кульминационный момент все совпало до долей секундыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Когда на Олимпиаде 1992 года в Барселоне паралимпиец Антонио Ребольо выстрелил из центра стадиона в чашу горящей стрелой, это было очень впечатляюще. Когда на Олимпиаде 2000 года в Сиднее легкоатлетка Кэти Фримен пустила огненную змейку по воде к чаше – тоже. Но 2 марта 2019 года кажется, по зрелищности превзошло все. Кстати, руководил подготовкой к церемонии открытия один из лучших режиссеров-постановщиков шоу Илья Авербух.

Залпы осуществлялись с 12 точекФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Как же все-таки технически "зажгли" реку?

Анастасия Сидорова, директор красноярской компании «ПироДизайн» (участвовали в подготовке огненного шоу на открытии Универсиады), наконец, рассказала:

- Конечно, не стоит буквально понимать, что огненный мяч «зажег» Енисей. Конструкция на воде монтировалась несколько месяцев, а потом нужно было отработать все до такой точности, чтобы в кульминационный момент все совпало до долей секунды: удар, взлет огненного мяча, и зажжение фейерверка (это огромная работа целого ряда специалистов, от режиссеров до «технарей») – чтобы создалась точная иллюзия – мяч «зажег» Енисей. Залпы осуществлялись с 12 точек, изделий разных калибров, это и стало причиной грандиозности проекта. Некоторые залпы летели по кругу, создавая должную обстановку спорта, грандиозности и красоты проекта.

Церемония завершилась грандиозным огненным шоу и необычным зажжением чаши огня Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Зимняя универсиада-2019: церемония открытия, прямая видеотрансляция.

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