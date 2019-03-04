2019-03-04T09:04:58+03:00
Спорт

Российские лыжники Якимушкин, Тимашов и Кириллов один в один повторили вчерашний триумф на Универсиаде-2019

В мужской гонке преследования все шесть первых позиций остались за нашей сборной
Светлана ВАЛИУЛИНАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Российские лыжники один в один повторили вчерашний триумф на Универсиаде-2019Российские лыжники один в один повторили вчерашний триумф на Универсиаде-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Сегодня в Красноярске, в третий день соревнований, российские лыжники полностью – один в один – повторили вчерашний триумф. После гонки преследования в копилке национальной сборной еще шесть наград. К тем, что пару часов назад завоевали Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, добавили свои медали наши парни:

1-е место – Иван Якимушкин

2-е место – Антон Тимашов

3-е место – Иван Кириллов

На 4-м месте по-прежнему Илья Порошкин. А вот Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк поменялись позициями, Кирилл теперь пятый, Андрей шестой.

- Когда преследования среди мужчин завершилась несколько минут назад. Трибуны еще не могут отойти от увиденного, еще шумят и громко делятся впечатлениями. Собравшиеся в пресс-центре журналисты шутят: «Мы тут видим одни и те же лица». Второй день был непростым, - рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Валиулина. – Все-таки сказалась вчерашняя усталость. Спортсмены ведь вчера выкладывались в полную силу.

Завтра у лыжников тренировочные забеги свободного стиль-спринта. А послезавтра, 6 марта, разыграют медали в свободном стиль-спринте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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