Российские лыжники Якимушкин, Тимашов и Кириллов один в один повторили вчерашний триумф на Универсиаде-2019

Сегодня в Красноярске, в третий день соревнований, российские лыжники полностью – один в один – повторили вчерашний триумф. После гонки преследования в копилке национальной сборной еще шесть наград. К тем, что пару часов назад завоевали Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко, добавили свои медали наши парни:

1-е место – Иван Якимушкин

2-е место – Антон Тимашов

3-е место – Иван Кириллов

На 4-м месте по-прежнему Илья Порошкин. А вот Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк поменялись позициями, Кирилл теперь пятый, Андрей шестой.

- Когда преследования среди мужчин завершилась несколько минут назад. Трибуны еще не могут отойти от увиденного, еще шумят и громко делятся впечатлениями. Собравшиеся в пресс-центре журналисты шутят: «Мы тут видим одни и те же лица». Второй день был непростым, - рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Валиулина. – Все-таки сказалась вчерашняя усталость. Спортсмены ведь вчера выкладывались в полную силу.

Завтра у лыжников тренировочные забеги свободного стиль-спринта. А послезавтра, 6 марта, разыграют медали в свободном стиль-спринте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые медали красноярской Универсиады: российские лыжницы забрали полный комплект наград

С самого начала они не давали соперникам шансов (подробнее).

Владимир Путин вручил награды российским лыжникам, победившим в лыжной гонке классическим стилем на Универсиаде-2019

Мужчины принесли сборной страны второй комплект наград (подробнее)

Россиянка Кристина Пауль принесла ожидаемое золото в сноуборд-кроссе

Еще три медали в копилку национальной сборной [видео] (подробнее)

Зимняя универсиада-2019: в соревнованиях по фристайлу золото у Максима Бурова, серебро – у Любови Никитиной

И бронзу российской сборной принес Руслан Катманов (подробнее)