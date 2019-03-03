2019-03-03T17:21:03+03:00
Спорт

Универсиада-2019: в соревнованиях по фристайлу золото у Максима Бурова, серебро – у Любови Никитиной

И бронзу российской сборной принес Руслан Катманов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Универсиада-2019: в соревнованиях по фристайлу золото у Максима Бурова, серебро – у Любови Никитиной.Универсиада-2019: в соревнованиях по фристайлу золото у Максима Бурова, серебро – у Любови Никитиной.
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Соревнования по фристайлу в дисциплине акробатика завершили программу соревнований на 3 марта. И принесли еще три награды в копилку российской сборной.

Женщины:

1-е место – Александра Рамановская (Беларусь)

2-е место – Любовь Никитина (Россия)

3-е место – Жанбота Алдабергенова (Казахстан).

Мужчины:

1-е место – Максим Буров (Россия)

2-е место – Ли Чжунлинь (Китай)

3-е место – Руслан Катманов (Россия).

Фристайл – зрелищное соревнование. Тот факт, кто его назначили в вечернее время, болельщиков ничуть не смутило. В ярком свете прожекторов, направленных на трассу многофункционального центра «Сопка», они смотрели на выступление спортсменов, затаив дыхание. Затем приветствовали громкими криками.

Любовь Никитина, завоевавшая серебряную медаль, рассказала:

- На тренировках у меня все получалось, была возможность исправить ошибки. Спасибо всем, кто болел и переживал. Конечно, всегда стремишься к первому месту. Но я считаю, что сделал программу хорошо. Просто у моей соперницы был выше коэффициент сложности прыжка. Склон и атмосфера здесь – отличные.

Максим Буров, чемпион Универсиады:

- Я очень волновался, честно. Каждый старт – это все по новому. А еще когда стоишь наверху, а тебе кричат: «Россия». Мне удалось справиться с волнением. Не скажу, что это самая сложная моя программа, скорее это программа чемпионата мира. Если бы сейчас здесь был Станислав Никитин, мы бы с ним поборолись достойно. Я бы хотел приехать в следующий раз в Красноярск на Чемпионат России.

Максим признался, что еще не распробовал, каково это золото Универсиады. Престижно – да, однозначно. Но считает, что на Чемпионате мира он выступил лучше, а здесь допустил больше ошибок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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