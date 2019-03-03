2019-03-03T08:11:52+03:00
Спорт

Первые медали красноярской Универсиады: российские лыжницы забрали полный комплект наград

С самого начала они не давали соперникам шансов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Первые медали красноярской Универсиады: российские лыжницы забрали полный комплект наградПервые медали красноярской Универсиады: российские лыжницы забрали полный комплект наградФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Первые соревнования Универсиады в Красноярске принесли превосходные результаты для российской сборной. И первый же комплект спортивных наград поделили между собой наши лыжницы сегодня, 3 марта.

Гонка классическим стилем началась с ранней утренней тренировки в 8 часов в многофункциональном комплексе «Радуга». И в 10 часов спортсменки вышли на старт.

Всего было заявлено 68 спортсменок. Пятикилометровый забег завершился со следующим результатом:

- Алиса Жамбалова – 14:48.6

- Екатерина Смирнова – 14:52.4 (+3.7)

- Яна Кирпиченко – 14:52.4 (+3.8).

С самого начала россиянки не давали соперницам никакого шанса. Итальянка Франческа Франчи, пришедшая к финишу четвертой, уступила лидеру гонки на 13.2 секунды. Хорошо показали себя Полина Некрасова и Татьяна Алешина, у них 6 и 7 результаты. Участница от Монголии была дисквалифицирована и одна участница от Финляндии не вышла на старт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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