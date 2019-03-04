2019-03-04T07:04:09+03:00
Спорт

Алиса Жамбалова завоевала второе золото Универсиады в гонке преследования

Золотой медальный дождь продолжается
Светлана ВАЛИУЛИНАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Алиса Жамбалова завоевала второе золото Универсиады в гонке преследования. Фото предоставлено Дирекцией УниверсиадыАлиса Жамбалова завоевала второе золото Универсиады в гонке преследования. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады
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- Золотой медальный дождь в кластере «Радуга» продолжается, - передает с места события корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Валиулина. – По результатам гонки преследования среди девушек весь пьедестал снова заняли наши спортсменки. Позиции распределились точно так же, как и вчера: 1-е место – Алиса Жамбалова, 2-е место – Екатерина Смирнова, 3-е место – Яна Кирпиченко. Болельщики ликуют, кричат «Спасибо! Спасибо!» Гордость переполняет. А Жамбалова – это просто ракета, она потрясающе прошла трассу.

В персьюте сегодня, 4 марта, принимают участие 152 спортсмена (мужчины и женщины). Девушки стартовали первыми – в 10 часов – на 5 километров свободным стилем. Участницы вышли на старт в том же самом порядке, в котором финишировали накануне в гонке классическим стилем. Следовательно, Алиса Жамбалова стартовала первой, через 3 секунды после нее на трассу ушла Катя Смирнова и Яна Кирпиченко.

В борьбу за медали включились итальянка Франческа Франки и представительница Финляндии Катри Люлюнперя, которые в индивидуальной гонке остались за пределами пьедестала.

В мужской гонке на 10 километров битва за призовые места снова развернется между россиянами. Победитель гонки классическим стилем Иван Якимушкин выйдет на дистанцию с преимуществом в 15 секунд, следом за ним – еще пять россиян. Догнать лидеров попытаются француз Луи Шварц и представители Казахстана Иван Люфт и Асет Дюсенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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