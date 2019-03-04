2019-03-04T06:14:43+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске, 4 марта: биатлон, прямая видеотрансляция

Начало соревнований по биатлону в 11.00
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Фото: пресс-служба Зимняя универсиада-2019Фото: пресс-служба Зимняя универсиада-2019
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В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 4 марта начинаются соревнования по биатлону.

Универсиада 2019: биатлон, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске определяют лучшего среди юношей в индивидуальной гонке по биатлону

В 11.00 (время Красноярское) стартуют женские гонки на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. От сборной России выступают 6 участниц: Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Елизавета Каплина, Наталья Гербулова, Тамара Воронина и Эмма Тимербулатова.

В 14.00 начнется индивидуальная гонка среди мужчиин. Гонка пройдет на 20 километрах с четырьмя огневыми рубежами. От сборной России выступят 6 участников: Александр Дедюхин, Алексей Петров, Евгений Крюков, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Соревнования пройдут в комплексе «Академия биатлона».

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.

Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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