Победители конкурса «Нарисуй своего снеговика!» устроили во время награждения снежную битву

Настоящую снежную битву устроили во время награждения победители конкурса «Нарисуй своего снеговика!». Девочки против мальчиков. Дети против родителей. И в итоге «снегом» были осыпаны все с ног до головы. А пресс-центр «Комсомолки» на полчаса превратился в зимний городок. Только вот снег был не совсем настоящий. Точнее, совсем ненастоящий. Но это и не важно. Главное, чтобы было весело, здорово и просто зажигательно!

А все начиналось так чинно и благородно…

Но давайте по порядку.

А вот и подарки Фото: Оксана КОЗЛОВА

18 января во всем мире отмечается День снеговика. Праздник этот относительно молодой, но уже полюбился детворе. Просто хороший повод, чтобы собраться всей семьей или с друзьями и вместе слепить снеговика. А вот «Комсомольская правда» запустила конкурс детских рисунков «Нарисуй своего снеговика!». В нем приняли участие более пятисот красноярских ребятишек. А каких чудесных и удивительных снеговиков они нарисовали! Это просто надо видеть!

Четверку победителей посетители сайта kp.ru. выбрали путем голосования. Так получилось, что все они учатся в самой новой школе Красноярске № 154! Еще пять участников попали в финал, победив в специальных номинациях.

Обладательницы 1 и 2 места Фото: Оксана КОЗЛОВА

В России снеговики отмечают свой праздник 28 февраля. Именно в этот день и было назначено торжественное награждение финалистов конкурса. Ребята с порога почувствовали себя настоящими звездами. Ведь у каждого из них взяли небольшое интервью. Не все, правда, еще готовы стать медийными персонами. Некоторые даже растерялись. Но только не обладательница первого места. Стеша Анциферова изобразила снеговика участником Студенческих игр в Красноярске.

- Если голову прикрыть, то это обычный снеговик, - пояснила девочка. - Если открыть, то Юлайка на лыжах. Такой вот снеговик.

За рисунок Стефании Анциферовой проголосовали 954 раза Фото: Оксана КОЗЛОВА

А вот что рассказали о своих рисунках остальные победители.

- Один французский снеговик, он в шарфике и беретике, другой русский, - Дилия Тукаева про снеговиков, позирующих на фоне Эйфелевой башни, а после добавила. – Хочу ли я сама в Париж, я еще не решила.

- Я просто брал фломастеры и делал точки ими много-много раз, - удивил всех техникой своего рисунка Арсений Малышкин.

Семейная идиллия Алисы Шинкаревой Фото: Оксана КОЗЛОВА

- Наша семья - мой братик, папа, я, и мама - и все вместе мы лепим снеговика, - семейная идиллия Алисы Шинкаревой.

- Это автопортрет – Лиза Кузнецова про самую красивую барышню-снеговика.

- Никто не помогал, я сам рисовал, - заявил серьезно 3-летний Даниил Гриднев и победил в номинации «Самый веселый снеговик».

- Мой снеговик скатывается с высокой горки на лыжах и это очень опасно, - про своего самого спортивного снеговика Ярослав Шур.

Ярослав изобразил самого спортивного снеговика Фото: Оксана КОЗЛОВА

- Да это же метла в руках у моего снеговика! – для тех, кто не понял, пояснила Лиза Полякова, автор самого необычного снеговика.

Даша Рогачева победила в номинации «Самый семейный снеговик», но по уважительной причине не смогла лично принять поздравления и получить свои подарки.

Самый маленький участник Даниил нарисовал самых веселых снеговиков Фото: Оксана КОЗЛОВА

А потом ребята познакомились с «директором снеговиков»! Так мы прозвали чудесного гостя, который принес в пресс-центр «Комсомолки» удивительный снег – он белый, рассыпчатый, не тает, не холодный, но зато создает безудержное веселье. Так и получилось.

- Аааа! Девчонки побеждают!

- Не бывать этому!

- Еще как! На тебе! – водрузила «сугроб» на голову стоящего рядом мальчишки, милая девочка-принцесса.

Снежная битва, к счастью, в драку не переросла. И победила дружба! После такооого развлечения самое время принять очередную порцию поздравлений.

Все были усыпаны "снегом" Фото: Оксана КОЗЛОВА

Победителям торжественно вручили дипломы, а также презенты от «Комсомольской правды». И, конечно, подарки от партнеров конкурса: каждому юному художнику по коробке вкуснейших пряников от компании ООО «Кондитерские технологии КПС» продукция «КонТех» и газировка от ООО «Универсал Крайпотребсоюза».

Еще раз поздравляем финалистов! Так держать!

Наших финалистов чуть не унесло ветром Фото: Оксана КОЗЛОВА

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

Вручение подарков Фото: Оксана КОЗЛОВА