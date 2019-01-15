2019-01-15T12:52:32+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «Нарисуй своего снеговика!»

Старт голосования 18 февраля
Ирина КИРШЕВА
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Нарисуй своего снеговика и пришли его нам!Нарисуй своего снеговика и пришли его нам!Фото: Иван МАКЕЕВ
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Каждую зиму дети, и даже взрослые, весело лепят снеговиков! С первым снегом они появляются во дворах, на детских площадках, капотах машин и даже на скамейках. Нос морковкой, глазки-угольки, вместо шапки – ведро. Снеговик всегда олицетворяет что-то доброе, светлое - поднимает настроение. Не зря же его считают главным помощником Деда Мороза!

Только вот многие даже не догадываются, что у снежного любимца детворы тоже есть свой праздник. 18 января - Международный День снеговика. Российскому снеговику повезло еще больше! В нашей стране День снеговика отмечается еще и 28 февраля.

Чем не повод, чтобы собраться всей семьей или встретиться с друзьями и всем вместе слепить снеговика. Или… нарисовать!

Комсомольская правда объявляет о старте детского конкурса рисунков «Мой снеговик!». К участию приглашаются дети из Красноярска (возраст не имеет значения). Ну а взрослые могут выступить в роли активных помощников. Например, помочь отправить рисунок на конкурс.

Победителей ожидают приятные сюрпризы и подарки.

Как принять участие в конкурсе?

Первое – нарисуйте снеговика. Одного или нескольких.

Второе - загрузите на страницу конкурса свой рисунок. Что важно - от каждого участника принимается только одна работа.

Третье - в описании укажите свое имя, фамилию, возраст, детский сад или школу. И добавьте пару предложений про своего снежного друга.

Не забудьте написать свой контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Если возникнут трудности при оформлении заявки, то можете посмотреть в качестве примера подробную видеоинструкцию.

Победителей конкурса мы определим по результатам голосования. 1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.

Мы готовы ответить еще трех участников в номинациях:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

С 18 января по 18 февраля - прием заявок;

с 18 по 25 февраля – голосование;

26 февраля – подведение итогов;

28 февраля – торжественное награждение.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Если возникнут вопросы, звоните куратору конкурса по телефону – 8-953-597-34-66 (Ирина КИРШЕВА).

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