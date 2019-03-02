Енисей зажег огонь Зимней универсиады-2019: как прошло открытие Всемирных студенческих игр в Красноярске

Церемония открытия XXIX Зимней универсиады-2019 в Красноярске собрала под куполом «Платинум Арены» около 7 тысяч зрителей. Участники состязаний, организаторы, гости – впереди их ждут 10 дней, насыщенных спортивными переживаниями. А сегодня – другие эмоции, заставляющие прочувствовать весь масштаб происходящего события.

Зимняя универсиада-2019: церемония открытия, прямая видеотрансляция.

Это поистине знаковый момент для России. Первые Всемирные студенческие игры состоялись еще в 1923 году. В 1973 году Москва и в 2013 году Казань принимали у себя Летнюю универсиаду. И вот теперь наша страна впервые принимает у себя Зимнюю универсиаду. Красноярск выиграл эту честь в 2013 году, опередив соперника – швейцарский кантон Вале.

И началась подготовка к событию.

На церемонию открытия прилетел Президент России Владимир Путин. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

За 5 лет в Красноярске было построено и реконструировано 34 объекта, из них 19 – спортивные. Все они соответствуют высокому мировому уровню: склоны кластера «Сопка» и фанпарка «Бобровый лог», ледовые дворцы «Кристалл Арена» и «Платинум Арена», Деревня Универсиады, медицинские корпуса, мост через Енисей и другие.

Все это останется в наследие не только Красноярску. «Это поистине мировой уровень подготовки спортивных объектов» - отметил президент ФИСУ Олег Матыцин. На них уже большие планы: в Красноярске будут готовиться российские спортсмены, в том числе к Олимпиаде в Пекине 2022 года. Здесь же планируют проводить этапы Кубков мира Чемпионаты мира по зимним видам спорта.

Это было мощное зрелище. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

Традиционно открытие состоялось с парада спортсменов. Рекордное количество стран участников – 59. Несколько стран были представлены в единственном лице. Самой многочисленной стала сборная России – 295 спортсменов. Нести знамя национальной сборной доверили двукратному чемпиону мира по сноуборду Дмитрию Логинову. Для него не только честь, но и ответственность, ведь свою спортивную карьеру он начал именно в Красноярске.

Когда вышла Сборная команда России, соотечественники приветствовали ребят стоя. Российская сборная, как хозяева соревнований, закрывали шествие. А после того, как спортсмены ушли на трибуну, зал оказался заполненным до отказа.

Российская команда стала самой многочисленной. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

- Добро пожаловать в Россию, - начал свое выступление Президент России Владимир Путин. – Сегодня на берега великой сибирской реки пришел праздник студенческого спорта. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят самые радостные и добрые впечатления. И обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Своих гостей мы встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам за общую преданность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традиций. Поздравляют всех с началом соревнований и желаю убедительных ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю универсиаду открытой.

Президент ФИСУ Олег Матыцин от имени международного университетского спортивного сообщества выражаю глубокую признательность руководству России, организационному комитету и всему Красноярскому краю за высокий стандарт подготовки Универсиады6

- Россия вновь подтвердила свою репутацию надежного партнера, для которого ценности спорта, просвещения, здоровья будущих поколений являются государственными приоритетами.

На сцене артисты Ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

После официальной части началось шоу. Презентационный ролик Красноярска поражает своей красотой и экспрессией: Енисей, Сибирь и – Енисейская Сибирь. Экскурс в легенду, погружение в историю через художественное повествование – от древних времен в современность.

В представлении приняли участие артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко, другие прославленные коллективы. В своих выступлениях артисты подчеркнули многонациональность большого края.

Экскурс в легенду, экскурс в историю через художественное повествование. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

Имя факелоносца, который зажигает огонь Олимпиад и Универсиад, всегда держится в секрете. На этот раз все также гадали: кто?! И никто не ожидал такого сценария: олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина подожгла мяч, лежащий перед 11-кратным чемпионом мира хоккеистом Сергеем Ломановым-младшим. Тот отдал пас Енисею и... вспыхнув, Енисей поджег огонь Универсиады.

Итак, Зимняя универсиада в Красноярске официально стартовала.

Светлана Хоркина поджигает мяч, Сергей Ломанов-младший дает пас Енисею... Фото предоставлено Дирекцией Универсиады