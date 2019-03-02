2019-03-02T11:20:20+03:00
Спорт

Главный режиссер церемонии открытия Илья Авербух: «Шоу продлится более 3 часов»

В подготовке задействовано более 800 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Главный режиссер церемонии открытия Илья Авербух: «Шоу продлится более 3 часов»Главный режиссер церемонии открытия Илья Авербух: «Шоу продлится более 3 часов»Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Несколько часов осталось до грандиозного события, к которому Красноярск вместе со всей страной готовились 6 лет. Торжественное открытие Зимней универсиады-2019 начнется сегодня, 2 марта. Начало символическое – в 20.19.

Сценарий держится в большом секрете, лишь немногим удавалось проникнуть в зал «Платинум.Арены», где все и произойдет. Но наверняка это будет очень зрелищно, ведь главный режиссер-постановщик церемонии – Илья Авербух, посол Универсиады.

Сегодня он – один из лучших постановщиков шоу в России. Авербух и его команда режиссировали открытие и закрытие Олимпиады в Сочи-2014, Чемпионата мира по футболу – 2018.

Последний год, по словам Ильи Аверхбуха, центром его внимания стал Красноярск:

- Вся моя жизнь подчинена сейчас Универсиаде. Более трех часов будет длиться церемония, и это очень ответственно. Планка поднята очень высоко, и я надеюсь, что будет круто. Одна из задач церемонии заключаются в том, чтобы люди верили своим глазам, верили, что мы живем одними общечеловеческими ценностями и отметали всю ненужную шелуху, которая нам навязывается, - рассказал Илья Авербух еще во время своей декабрьской встречи с корреспондентами «КП».

Открытие начнется через несколько часов. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

Открытие начнется через несколько часов. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зимняя универсиада-2019 в Красноярске: как студенту стать волонтером
Как студентам из разных городов принять участие в Зимней универсиаде-2019 в Красноярске, какие эмоции, навыки и подарки получают добровольные помощники – об этом мы сегодня узнаем из первых уст!
Новости 24
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта