Главный режиссер церемонии открытия Илья Авербух: «Шоу продлится более 3 часов»

Несколько часов осталось до грандиозного события, к которому Красноярск вместе со всей страной готовились 6 лет. Торжественное открытие Зимней универсиады-2019 начнется сегодня, 2 марта. Начало символическое – в 20.19.

Сценарий держится в большом секрете, лишь немногим удавалось проникнуть в зал «Платинум.Арены», где все и произойдет. Но наверняка это будет очень зрелищно, ведь главный режиссер-постановщик церемонии – Илья Авербух, посол Универсиады.

Сегодня он – один из лучших постановщиков шоу в России. Авербух и его команда режиссировали открытие и закрытие Олимпиады в Сочи-2014, Чемпионата мира по футболу – 2018.

Последний год, по словам Ильи Аверхбуха, центром его внимания стал Красноярск:

- Вся моя жизнь подчинена сейчас Универсиаде. Более трех часов будет длиться церемония, и это очень ответственно. Планка поднята очень высоко, и я надеюсь, что будет круто. Одна из задач церемонии заключаются в том, чтобы люди верили своим глазам, верили, что мы живем одними общечеловеческими ценностями и отметали всю ненужную шелуху, которая нам навязывается, - рассказал Илья Авербух еще во время своей декабрьской встречи с корреспондентами «КП».