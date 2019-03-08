«Ну, просто шикарный подарок!»: чем удивили мужья финалисток конкурса «Самая красивая мама – 3»?

Очаровательные, милые, удивительно прекрасные финалистки фотоконкурса «Самая красивая мама -3!» побывали в пресс-центре «Комсомолки» в канун весеннего праздника. Для некоторых из них эта победа стала настоящим сюрпризом. Ведь они узнали о том, что где-то участвовали, только когда их пригласили на торжественное награждение. Такой вот сюрприз им преподнесли мужья. Удивили, так удивили!

Самая-самая!

Фотоконкурс «Самая красивая мама -3!» - это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Из восьмидесяти участниц посетителям сайта kp.ru предстояло выбрать пятерку победительниц. Просто непосильная задача! Посудите сами: каждая участница – это замечательная мама, чудесная жена и просто неотразимая леди. А победили те, у которых группа поддержки оказалась сильнее, активнее, настойчивее.

Лилит Антонян наградили за волю к победеФото: Юрий НОВИКОВ

Но первой получать подарки вызвали… обладательницу неожиданной номинации «За волю к победе» Лилит Антонят. Это постоянный участник всевозможных акций и конкурсов «Комсомолки». Работает Лилит воспитателем в красноярском детском саду. У нее еще двое детей: дочке Милане пять лет, сынишке Давиду – семь.

- Для меня вообще сюрприз эта победа, - сказала Лилит. – Я ведь, когда фото на конкурс загрузила, оно не отобразилось. Я рукой и махнула, никому ссылку не отправляла, и голосовать не просила. Забыла вообще. И вдруг звонок из КП: «Победила, ждем на награждение!». Я: «Как так?». Приятно очень. Дети были очень рады. Гордятся очень! Стараюсь всегда быть красивой для них, ну и для себя.

Победа в подарок

По итогам голосования пятое место заняла Наталья Айдинян. У нее двое детей – сыну Егору 21 год, дочке Анне – 15 лет. А участницей конкурса Наталья стала… за компанию. Решила поддержать подругу. Обе они работают в бухгалтерии АО «КрасПригород».

Наталья Айдинян заняла пятое местоФото: Юрий НОВИКОВ

- Я еще смеялась: «Вот выиграю, тебя тоже без подарка не оставлю», - вспоминает Наталья. – Но так получилось, что обе приехали на награждение. Мы всем коллегам предлагали участвовать, но они не верили, что можно победить. Сейчас для остальных будет пример! А муж… муж и вовсе заявил: «Ого, 27 лет вместе живем, и не знал, что моя жена самая красивая!».

За Наталью проголосовали 126 раз.

Четвертое место заняла Екатерина Ходяева. Ее результат – 129 голосов. Какая она, наша финалистка? Лучше всего об этом расскажут ее дети:

«Наша мамочка самая лучшая на свете! Мы, дочки-ягодки, всегда стараемся ей во всем помогать. Она у нас юрист, работает в общественной организации. P.S. Мама, мы тебя очень любим, твои дочки Александра(8 лет) и Варвара(3 года), а так же наш папа Антошка».

- Я победила в конкурсе, серьезно? – удивилась Екатерина, когда ей сообщили об этом по телефону.

За Екатерину Ходяеву ее подарок получила коллега по работеФото: Юрий НОВИКОВ

Оказывается, фотографию Екатерины на конкурс отправил ее муж Антон. А после активно голосовал и просил об этом друзей. Удивить получилось. Только на награждение Екатерина, к сожалению, приехать не смогла. Подарки вместо нее приехала получать коллега.

- Мы вместе работаем в Общественной палате Красноярского края, - рассказала она во время награждения. – Катя у нас просто замечательная, мы ее ценим и любим! У нее дочка приболела, а так она очень хотела приехать.

Для обладательницы третьего места ее попадание в финал тоже стало сюрпризом – подарком. Муж выбрал свадебную фотографию, отправил на конкурс и трогательно подписал от имени своей дочери: «Меня зовут Вика, мне 5 лет! На фото моя Мама, ей тогда, когда они поженились с моим любимым Папой!».

- Муж всех просил голосовать, переживал, чтобы я победила, - рассказала Мария Соколова. - Потом уже сказал: «Дорогая, я сделал тебе шикарный подарок!». А я, честно говоря, ждала конфеты и цветы традиционно, а тут такой сюрприз.

Подарок для Марии обошелся в 134 голоса. Это очень много!

Мария Соколова заняла третье местоФото: Юрий НОВИКОВ

Второе место заняла многодетная мама. У Екатерины Рыдченко трое детей: два сыночка и прелестная дочка.

«Я самая счастливая мама троих детей. Очень горжусь ими. Они самые лучшие у меня», - подписала Екатерина свое фото.

В итоге за Екатерину проголосовали 156 раз. Торжественный момент награждения она, к сожалению, пропустила. Но подарки и диплом ожидают ее в редакции «Комсомолки».

Полезные подарки

Каждая финалистка получила в подарок книги от «Комсомольской правды», памятный диплом и сертификат на диагностику в клинике «Варикоза нет».

- Сертификат – это посещение и первичный прием в клинике, - рассказал Виктор Болтнев, директор клиники «Варикоза нет». - Стоимость сертификата 2000 рублей. Можно прийти лично или по телефону записаться. Наши специалисты сделают диагностику. Если есть проблема, расскажут, как ее решить. А потом вы сами решите, нужно вам это или нет. Сертификат не именной, его даже можно передарить тому, кому нужнее.

Лариса Афанасьева заняла первое местоФото: Юрий НОВИКОВ

Кстати, в клинике много направлений и лечат не только варикоз. Специалисты помогут устранить такую проблему, как киста Бейкера. Она появляется в колене и очень осложняет жизнь. Киста убирается через прокол, без наркоза, самое болезненное – это укол обезболивающего. Кроме того, специалисты клиники занимаются лечением доброкачественных образований молочной и щитовидной железы. Операция выполняется также через прокол.

И главная интрига! Кто же занял первое место? Кому же удалось собрать 594 голоса? Знакомьтесь, главная победительница конкурса – Лариса Афанасьева! Работает в бухгалтерии АО «КрасПригород». Именно с ней за компанию решила участвовать в конкурсе обладательница пятого места. У Ларисы двое детей: сыну Кириллу 22 года и Лидии 12 лет.

- Именно моя дочь и настояла, чтобы я приняла участие в конкурсе, - рассказала Лариса. – Я долго отнекивалась: некогда, времени нет. Но та настаивала: «Надо, мама, надо победить!». Все голосовали и болели: друзья, знакомые, родственники. Даже одноклассники из Израиля поддержали.

Главной победительнице, как и остальным финалисткам, вручили в подарок книги, диплом, сертификат и дополнительный бонус – 5000 рублей.

А потом пили чай...Фото: Юрий НОВИКОВ

А потом от финалисток прозвучало победное: «Уррра!». Праздник для них начался в этот раз заранее. Ну а потом была еще дружеская беседа, приятные знакомства, конфеты, чай и даже шампанское (для тех, кто не за рулем). Тост произнес Виктор Болтнев:

- За все ваши победы! Оставайтесь всегда самыми красивыми. Всегда улыбайтесь! Желаю здоровья вам и вашим близким! Чтобы в этот весенний праздник кровь бурлила, и тянуло на подвиги! Будьте счастливы!

Еще раз поздравляем победительниц с победой и всех женщин с праздником!

И фото на пямятьФото: Юрий НОВИКОВ

Полюбоваться на фото участниц можно по этой ссылке.