Самая красивая мама-2019!
Любить и быть любимой, дарить радость новой жизни, растить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих близких, создавать домашний уют – все это о женщинах. Для ребенка нет никого прекраснее и милее его мамы. Только ее руки самые нежные. Только у нее самое доброе сердце. Только ее улыбка самая неповторимая и искренняя. Мама всегда поддержит в трудную минуту и вдохновит на успех.
Приближается самый чудесный и светлый праздник – 8 марта. День, в преддверии которого мужчины сбиваются с ног, в поисках необычного подарка. А дети, таинственно улыбаясь, закрываются в своих комнатах и мастерят сюрпризы для своих любимых мамочек.
В преддверии весеннего праздника медиахолдинг «Комсомольская правда» тоже приготовил подарок для самых очаровательных и неповторимых мам. Совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» мы запускаем фотоконкурс «Самая красивая мама -3!». К участию приглашаются мамы из Красноярского края.
Как принять участие?
Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru (если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию). Что важно - от каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).
Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!
По итогам голосования мы выберем пять победительниц. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». А квалифицированные врачи подскажут, какой лучше методикой воспользоваться, чтобы сохранить Ваши ножки красивыми и здоровыми.
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 6 по 24 февраля – прием фотографий;
С 25 февраля по 4 марта – голосование;
5 марта – подведение итогов;
6 марта – торжественное награждение.
Виктор Болтнев, руководитель клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».
УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
За понравившуюся участницу смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников.
Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.
По всем интересующим вопросам звоните куратору конкурса Ирине Киршевой – 8-953-597-34-66.
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ИСТОЧНИК KP.RU