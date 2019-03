СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-01T07:05:11+03:00

Сбербанк заговорит по-английски

What kind of banking service would you like to get? Таким вопросом встречают клиентов сотрудники мини­-офиса Сбербанка, который открылся 23 февраля в Деревне Зимней универсиады-­2019