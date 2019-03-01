Сбербанк заговорит по-английски

В этот филиал чаще всего будут приходить спортсмены и гости, чтобы внести взносы, обменять валюту, сделать перевод. А потому каждый из специалистов здесь хорошо владеет английским языком.

Еще в 14 офисах, расположенных вблизи объектов Студенческих игр, также есть англоговорящий персонал. Везде - навигация на двух языках.

ПАО Сбербанк

Сбербанк начал подготовку к международному мероприятию еще год назад, как только стал официальным спонсором Зимней универсиады-2019.

У банка самая широкая сеть офисов и банкоматов в регионе. Проведение Универсиады послужило лишь стимулом к дальнейшему наращиванию и качественному совершенствованию.

На 13 спортивных объектах Универсиады установлены банкоматы Сбербанка, чтобы обеспечить гостям и участникам Игр стабильное финансовое обслуживание. Интерфейс также продублирован на английском языке

ПАО Сбербанк

А всего в городе 600 устройств, обслуживающих карты международных платежных систем Visa, MasterCard и ChinaUnionPay. Их будут принимать и при расчетах - терминалами оплаты оборудованы спортивные арены, кафе, рестораны, гостиницы.

Расплатиться можно даже U-лайкой! Сбербанк выпустил банковские карты в стилистике Зимней универсиады-2019. Одиннадцать зимних видов спорта, которые вошли в программу Студенческих игр, представлены в дизайне карт, плюс ещё одна универсальная - с U-лайкой. Красноярцы могут заказать их на сайте либо в офисе банка. А для гостей есть моментальная карта, которая выдается прямо в момент обращения.

Она станет не только удобным банковским инструментом, но будет еще долго напоминать владельцу о Студенческих играх в Красноярске.

Тираж монет ограничен и вскоре они станут нумизматической редкостью. Фото: ПАО Сбербанк

Гости смогут приобрести драгоценный сувенир: Зимняя универсиада-2019 отлита в золоте и серебре. Специально к ней были изготовлены монеты номиналом 3 и 50 рублей. Они также представлены в офисах банка, в том числе и в Деревне Универсиады.

Те, кто бывал в последние дни в районе Большого концертного зала, где в дни Студенческих игр будет работать Парк Универсиады, не могли не заметить большой и яркий зеленый шатер Сбербанка.

Уже завтра банк готов принять в нем первых гостей. В его «недрах» расположились интерактивные площадки, зоны виртуальной реальности, за прохождения которых активных участников ждут призы.

Присоединиться к спортивному празднику можно будет и на площадках Сбербанка в ледовых дворцах «Кристалл» и «Платинум Арена».

В Парке Универсиады будет шатер Сбербанка

А еще на всех активностях Сбербанка стоит фотографироваться и снимать видео с атрибутами болельщика. И выкладывать их в социальных сетях с хэштегом#sbercoolgames, собирать лайки. Победители получат билеты на самые зрелищные игры по хоккею или на финал по фигурному катанию.

- Мы создали в Красноярске финансовую инфраструктуру, которая соответствует мировым стандартам и должна обеспечить максимальный комфорт участникам Студенческих игр и гостям города, - говорит и.о управляющего Красноярским отделением Сбербанка Наталья Витковская. - Но Сбербанк - это уже больше, чем банк. - И я приглашаю убедиться в этом, побывав в нашем шатре, приняв участие в наших активностях. До встречи на Универсиаде!