В конкурсе «Нарисуй своего снеговика!» победил снеговик, выступающий на Студенческих играх в Красноярске

Рисовали, голосовали, переживали! Юным участника конкурса «Нарисуй своего снеговика!» нелегко пришлось последние две недели. И вот долгожданный час настал! Подведение итогов!

Напомним, конкурс детского рисунка проводился медиахолдингом «Комсомольская правда» в честь Дня снеговика. 18 января –международный День снеговика, а 28 февраля – День снеговика отмечается в России. В конкурсе участвовали почти 500 рисунков, авторами которых выступили дети из Красноярска.

Дилия нарисовала снеговиков в Париже Фото: Личный архив участника

Ребята, сразу оговоримся, каждый рисунок – настоящий шедевр и достоит самого первого места! Поэтому сделать выбор за кого-то было очень сложно. Поэтому эту сложную задачу мы возложили на посетителей сайта «Комсомолки». Именно они путем голосования выбрали первую тройку победителей. И так получилось, что все они учатсся в одной школе № 154! Первое место заняла конкурсная работа Стефании Анциферовой. Стеша изобразила снеговика-спортсмена. И за него проголосовали 954 раза.

«Мой снеговик посвящён Всемирной Зимней Универсиаде - 2019, которая совсем скоро пройдёт в Красноярске», - подписала свой рисунок девочка.

Ну посмотрите, какой милый снеговик получился у Арсения Малышкина! Фото: Личный архив участника

Второе место заняла Дилия Тукаева. За ее снеговиков - путешественников отдали 945 голосов.

Третье место занял Арсений Малышкин. Его чудесный снеговик просто притянул к себе 547 голосов.

И это еще не все! Начинаются приятные сюрпризы! Вместо трех победителей будет четыре!

Четвертое место заняла Алиса Шинкарева. Ее снеговик набрал 377 голосов.

Алиса Шинкарева и ее снеговик заняли 4 место Фото: личный архив участника

Поздравляем!

Но и это еще не все. К первоначальному списку номинаций мы добавили еще две.

Победители в номинациях:

- Елизавета Полякова и ее самый необычный снеговик;

Какой необычный снеговик у Лизы Поляковой Фото: Личный архив участника

- Даниил Гриднев и его самые веселые снеговики;

- Дарья Рогачева и ее семья снеговиков в номинации самый семейный снеговик;

- Ярослав Шур и его снеговик-горнолыжник в номинации самый спортивный снеговик;

- Лиза Кузнецова и ее самая красивая барышня-снеговик.

Поздравляем победителей! Вы просто молодцы!

Какие весельчаки получились у 3-летнего Даниила! Фото: Личный архив участника

Всех победителей приглашаем 28 февраля в пресс-центр «Комсомолки» (Никитина, 3 «Б») в 17.00 часов на торжественное награждение. Не забудьте захватить с собой свои рисунки. И постарайтесь не пропустить это событие. Будет очень весело и интересно, ну и, конечно, вручение дипломов и подарков. Очень ждем!

Остальных наших участников просим еще раз не огорчаться. Просто в этот раз немного не повезло. Но зато с 28 февраля вы сможете скачать на странице конкурса диплом за активное участие.

Семья снеговиков Даши Рогачевой Фото: Личный архив участника

Посмотреть на рисунки участников можно по этой ссылке.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

Самый спортивный снеговик Фото: Личный архив участника