Стартовал прием заявок на конкурс «Единственной маме на свете – 2019»!
Казалось бы, такое простое слова – МАМА. А сколько в нем нежности, красоты, теплоты, доброты – переплетено неимоверное количество самых лучших чувств. Это самое первое слово, с которого начинается жизнь. Для каждого ребенка его любимая мама – центр Вселенной, целый мир. Еще самая красивая, понимающая, заботливая. Чаще обнимайте и целуйте своих мам, говорите слова благодарности и… удивляйте! Удивить можно и неожиданными подарками. Поверьте, участие в конкурсе «Единственной маме на свете - 2019» станет настоящим сюрпризом!
В преддверии праздника 8 марта медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте традиционного весеннего конкурса детских рисунков! Предлагаем всем детям Красноярского края стать его участниками и поздравить своих самых любимых мамочек с предстоящим весенним праздником.
На конкурс принимаются открытки, рисунки, а также поделки. Как только сюрприз для мамы будет готов, сфотографируйте его, а после загрузите изображение на страницу конкурса.
В финал попадут 10 участников: первая пятерка – это лидеры голосования, еще пять победителей - выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».
На конкурс принимаются открытки, рисунки, а также поделки (но не коллективные работы). Как только сюрприз для мамы будет готов, скорее сфотографируйте (отсканируйте) его, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru. Если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию.
Укажите имя, фамилию участника и контактный телефон. Можете добавить пару строк с поздравлениями для самой любимой на свете мамы.
Убедительная просьба: уважаемые педагоги, курирующие наших участников, в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.
Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 21 февраля до 7 марта - прием работ.
С 7 по 12 марта - голосование.
13 марта – подведение итогов.
15 марта – награждение победителей.
Подробности на сайте странице конкурса по ссылке:
КСТАТИ
Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.
Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».
ИСТОЧНИК KP.RU