В преддверии весеннего праздника 8 марта медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте уже традиционного конкурса «Единственной маме на свете - 2019!».

Казалось бы, такое простое слова – МАМА. А сколько в нем нежности, красоты, теплоты, доброты – неимоверное количество самых лучших чувств переплелось в нем. Это самое первое слово, с которого начинается жизнь. Для каждого ребенка его любимая мама – центр Вселенной, целый мир. Еще самая красивая, понимающая, заботливая. Только не забывайте чаще обнимать и целовать своих мам, говорить слова благодарности и… удивлять. Удивлять можно неожиданными подарками. Поверье, участие в конкурсе «Единственной маме на свете - 2019» станет настоящим сюрпризом!

Предлагаем всем детям Красноярского края стать его участниками и поздравить своих самых любимых мамочек с предстоящим весенним праздником.

На конкурс принимаются открытки, рисунки, а также поделки (но не коллективные работы). Как только сюрприз для мамы будет готов, скорее сфотографируйте (отсканируйте) его, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru. Если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию.

Укажите имя, фамилию участника и контактный телефон. Можете добавить пару строк с поздравлениями для самой любимой на свете мамы.

Убедительная просьба: уважаемые педагоги, курирующие наших участников, в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

По итогам голосования победителями станут 5 участников, еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Во время торжественного награждения каждый финалист получит памятный подарок и диплом.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 21 февраля по 7 марта - прием работ.

С 7 по 12 марта - голосование.

13 марта – подведение итогов.

15 марта – награждение победителей.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

По всем интересующим вопросам звоните куратору конкурса Ирине Киршевой – 8-953-597-34-66.

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