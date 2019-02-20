Бутылка спиртного в виде часовни Параскевы Пятницы возмутила православных верующих

Часовню Параскевы Пятницы, которая находится в Красноярске на Караульной горе, знает любой россиянин. Именно эта часовня изображена на 10-рублевой купюре – ее уж наверняка хоть раз в жизни держал в руках каждый человек. Отчасти именно поэтому нетривиальный маркетинговый ход одного из красноярских производителей алкогольной продукции наделал много шуму. Накануне на прилавках магазинов появились бутылки водки в форме часовни. Верующие (да и не только) такого маркетинга не оценили. Горожан возмутила стоимость в 2 599 рублей (как позднее написали в соцсетях – по цене «крыла от самолета»). А в епархии говорят, что совмещать символы веры со спиртным – неприемлемо.

Фото: ТВК

- Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а часовню используют, как модель для водочной бутылки, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь епархии Андрей Скворцов. - Православная святыня не может использоваться при распространении каких-либо отравляющих веществ - как души, так и тела, она должна быть спасительной. Кроме того, мы обратили внимание на то, что производитель подталкивает людей к кощунству: для того, чтобы открыть бутылку, нужно повредить купол и крест. С точки зрения морально-нравственной производители допустили дурновкусие, совместив две несовместимые вещи.

Производитель между тем комментировать ситуацию отказывается.

- Мы не понимаем, откуда этот ажиотаж, - говорят в пресс-службе компании. - К чему это пристальное внимание? Мы ничего неправильного не сделали, а СМИ целенаправленно раздувают ситуацию.

Фото: ТВК

Что же, возможно, и так. Остается добавить, что помимо бутылки в форме часовни на сайте производителя имеется сувенирная водка в форме машины МЧС, медведь с бочкой в лапах, расписанный под гжель, и таинственное животное, похожее на собаку, – в шарфике, маске и с доской для сноуборда.