2019-02-19T15:06:03+03:00
Общество

Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни

В епархии возмутились таким «оформлением» спиртного
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Возможно, производитель решил подгадать такую серию специально к Универсиаде-2019, рассчитывая, что алкоголь будут брать на сувениры и подарки - взять комментарий на заводе не удалось. Фото: 7 каналВозможно, производитель решил подгадать такую серию специально к Универсиаде-2019, рассчитывая, что алкоголь будут брать на сувениры и подарки - взять комментарий на заводе не удалось. Фото: 7 канал
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Необычно оформленные бутылки с водкой появились в красноярских магазинах. На днях на прилавки продавцы поставили спиртное в емкостях, оформленных под православную часовню Параскевы Пятницы – символ Красноярска.

Возможно, производитель решил подгадать такую серию специально к Универсиаде-2019, рассчитывая, что алкоголь будут брать на сувениры и подарки - взять комментарий на заводе не удалось. Однако, верующие да и не только такого маркетингового хода не оценили.

Возмутились оформлением бутылок и в красноярской епархии. Как рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, пресс-секретарь епархии Андрей Скворцов, им прислали эти фотографии прихожане-подписчики их групп в соцетях.

- Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а часовню используют как модель для водочной бутылки. Православная святыня не может использоваться при распространении каких-либо отравляющих веществ, как души, так и тела, она должна быть спасительной. Кроме того, мы обратили внимание на то, что производитель подталкивает людей к кощунству: для того, чтобы открыть бутылку, нужно повредить купол и крест. Сточки зрения морально-нравственной производители допустили дурновкусие, совместив две несовместимые вещи, - прокомментировал Андрей Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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